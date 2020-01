Lyst til å prøve yoga? Dette kan være kjekt å vite

Mange har som nyttårsforsett å trene mer det kommende året. Hvilken type trening som skal gjennomføres er det imidlertid kanskje ikke alle som har funnet ut av. Fotball, styrketrening, løping eller yoga?

Anne Devismes ved Terra Yoga i Trondheim gir deg noen gode tips dersom du har lyst til å prøve ut sistnevnte. Hun er imidlertid opptatt av at yoga er så mye mer enn bare trening.

– Praktiseringen av yoga handler ikke om fysisk fitness. Det er noe vi bruker som verktøy for å være mer til stede og mer bevisst. Blir man i bedre fysisk form, er det en bonus, mener Anne, og legger at til at yoga ikke kun handler om å gjøre de forskjellige stillingene, men at meditasjon og pusteøvelser også er en stor del av det.

Lenger ned i saken kan du også se noen yogastillinger for nybegynnere som er verdt å teste ut.

Her er Annes tips til deg som vil teste ut yoga:

Finn en sertifisert trener som du stoler på. Gjør du de samme feilene over lang tid, kan du skade deg selv. Alle har forskjellige kropper, og en trener kan se hvilke stillinger som passer best for deg og hvordan de skal utføres.

Vær realistisk når det kommer til å sette deg mål. Mange nyttårsforsetter feiler fordi man går for hardt ut i starten. Gjør litt yoga hver eneste dag. Det kommer til å ha dypere å lengre effekt enn to timer en gang i måneden.

Mange har en oppfatning av at de er stive, men å være fleksibel er ikke en forutsetning for å kunne drive med yoga. Det finnes mange forskjellige stilarter innenfor yoga, og livet blir ikke bedre av at du kan putte foten din bak hodet!

Ikke ta det så seriøst. Mange har nok en forestilling om at de må leve «Yoga-livet» for å drive med yoga, men slik er det ikke. Alle kan starte, uavhengig av alder og kjønn.

Vær åpensindig. Alle har nok en mening om hvordan alt er før man prøver noe, men det stemmer ikke alltid. Man kan bli overrasket over det meste, og man har ingenting å tape ved å prøve.

Ti stillinger å starte med:

1. Squat





– Stillingen styrker beina og stimulerer fordøyelsessystemet. I kulturer hvor de sitter på huk i stedet for å sitte på en stol, har de nesten ingen ryggproblemer. Alle bør sitte mer på huk – det er beroligende, sier Anne.

2. Planken

– Den styrker hele kroppen, og forbedrer balansen og holdningen din. I tillegg gir den selvtillit.

3. Stående framoverbøy

– Stillingen er avslappende for nervesystemet og lindrer stivhet i ryggraden og nakken. Å ha hodet opp ned kan også hjelpe deg med å få et annet perspektiv på ting.

4. Lunge med tvist

– Stillingen forbedrer fordøyelsen og åpner skuldre og bryst. Ved å ha det bakerste kneet opp, styrker det også beina og setemusklene.

5. Reversert kriger

– Forbedrer ryggradens og hoftenes mobilitet.

6. Ørnens stilling

– Åpner skuldre og skaper rom mellom skulderbladene. Styrker i tillegg ben og armer, forbedrer balansen og forbedrer fokus.

7. Kriger 3

– Styrker beina, setemusklene og ryggen. Gir deg også økt fokus og bedre selvtillit, samt bedre balanse.

8. Sovende due

– Stillingen forbedrer hoftemobiliteten. I tillegg er den beroligende for nervesystemet og hjelper til med å frigjøre følelser.

9. Passiv bakoverbøy

– Stillingen åpner kroppen foran. I tillegg hjelper den deg med å trene på å være sårbar og å være åpen for nye muligheter.

10. Hvilestilling

– Den viktigste delen! Hvilestillingen er som fordøyelsen av alle tidligere stillinger. I vår fartsfylte verden, er det viktig å lære å være stille og å ikke gjøre noe. Denne stillingen lærer deg å slappe av.