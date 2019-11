Ote (28) ser for seg å bo «unormalt» i ti år til

Da Ote fra Oslo var 15 år gammel besøkte hun Svartlamoen og UFFA (Ungdom for fri aktivitet) i Innherredsveien for første gang. Miljøet og livsstilen appellerte til henne, og i årene som fulgte var hun i Trondheim ofte. Både for å besøke venner og å dra på konserter på UFFA, men også for å få med seg festivalen «Eat The Rich» på sensomrene.

Etter en roadtrip i Nord-Norge sommeren 2016, gikk ruta tilbake til Østlandet gjennom Svartlamoen. Her møtte hun en gammel kjenning, Olav Holm, som viste seg å være den store kjærligheten.

- Han har bodd her siden 2014, men da jeg flytta inn så det ikke like fint ut som nå, sier Ote og ler.

- Inkluderende nabolag

Svartlamoen er Norges første byøkologiske forsøksområde. Grovt regnet bor det ca. 240 beboere på Svartlamoen, fordelt på rundt 30 bygninger, skriver Svartlamon Boligstiftelse på sine nettsider. Beboerne driver området etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, gjennomsiktig økonomi, flatstruktur og rimelig utleie.

I 1990 ble Svarlamon beboerforening stiftet med et formål om å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. I dag er beboerne organisert i fem nabolag. Noen bor i kollektiv, noen i leiligheter, noen i hus - mens andre, som Ote og Olav, bor i buss.

- For meg er Svartlamoen et stort kollektiv og et inkluderende nabolag. Det er en alternativ måte å leve på og alltid noe å gjøre. Husleia er billig og alle som bor her kan være med å påvirke hvordan Svartlamoen skal være, forklarer Ote og smiler.

Ifølge henne bor de fleste på Svartlamoen mellom tre og syv år. Ote har selv bodd her i tre.

- Hvor lenge ser du for deg å bo her?

- I ti år til. Jeg har lyst til å bo på landet etter hvert, fordi jeg er litt lei av byen - men ikke Svartlamoen. Jeg føler meg veldig trygg her.

- Kan ikke være lat

I bussen, som Ote tror er fra 60-tallet en gang, har paret isolert, satt opp nye vegger, malt, bygd nytt kjøkken og satt inn vedovn siden de flyttet inn. Neste prosjekt er å pusse opp gangen og badet.

- Det er kult å ha et prosjekt og når man bor i buss er det alltid noe å gjøre. Det er mer interessant enn å bo i en leilighet hvor alt er komfortabelt. Man kan rett og slett ikke være lat, sier Ote.

Å bo i en 13 meter lang buss er kanskje ikke ideelt for alle, men paret trives.

- Det er jo romantisk å bo slik og noe vi kommer til å huske på når vi blir gamle, mener Ote.

I bussen har de både strøm og solcellepanel. Vann må de hente på kontoret hos boligstiftelsen, hvor de også kan dusje og gå på do. Klær vasker de hos familie.

- Noen dager hadde det vært digg med mer lagringsplass og å slippe og vaske klær hos andre. Om sommeren kan det bli så varmt at det er helt krise, men utover det er det ingen store ulemper med å bo i buss, legger Ote til og smiler.

Stolt av bussen

I trailerparken står det i dag fire busser. Ote og Olavs buss kostet 20 000 kroner å kjøpe i 2014, og de betaler under 1000-lappen i parkeringsplass-leie. Da paret fortalte venner, familie og bekjente at de skulle bo i buss, var flere skeptiske i begynnelsen.

- Det høres selvfølgelig rart ut å bo i buss. Kanskje noen ser for seg massevis av seter som man skal sove i, men slik er det jo ikke. Vi har fått det skikkelig koselig, og mamma sier at det er som ei hytte, sier Ote.

28-åringen mener at flere burde prøve å bo i buss, eller andre alternative bosituasjoner, slik at det blir mer akseptert.

- De fleste er vel glad i plass og å ha tilgang på toalett. Å bo i buss er nok ikke særlig populært - da hadde vel flere gjort det, sier Ote og ler.

- Men vi er stolte av bussen vår. Vi har gjort den til vår egen.