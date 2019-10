Cristina har 100 planter i stua si: - Noen kaller det en jungel, men for meg er ikke dette jungel nok

I tomannsboligen på Malvik bor hun sammen med mannen sin og deres to døtre på tre og fem år. Fascinasjonen for planter startet da hun var ute i permisjon med yngstedatteren.

- Vi trillet ofte turer til gartneriene, og da fant jeg ut at jeg fikk en ro ved å gå blant plantene. Etter hvert begynte jeg så smått å kjøpe inn noen, forklarer Cristina.

Varm og lun

Noen planter ble raskt til flere, og i dag har Christina rundt 100 planter i stua si.

Etter at hun og mannen flyttet fra en leilighet i sentrum til tomannsboligen på Malvik for nesten halvannet år siden, har plantesamlingen eskalert.

- Det er ikke bare bare å passe på massevis av planter i et småbarnsliv. Etter at vi flyttet har jeg imidlertid fått både mer tid og plass. Her er det stort og lyst, noe som er en fordel for plantene. Jeg liker å innrede med dem - det er både organisk og gjør noe med atmosfæren, mener Cristina.

Det har hun helt rett i. Plantene er plassert på gulvet, i hyller og i vinduskarmene. Noen av dem snirkler seg langs veggene, mens andre henger fra taket. Alle er med på å gjøre stua varm og lun - noe Cristina også får tilbakemeldinger om fra dem som er på besøk.

- Hvordan klarer du å holde liv i alle?

- Jeg vet ikke helt. Det er noen som blir forsømt, og det er stadig vekk redningsaksjoner i stua. I og med at dette er hobbyen og lidenskapen min, setter jeg av tid til å stelle med dem, sier hun og smiler.

«Plantefru» på Instagram

De fleste plantene er grønne, men noen av dem har også farger - som er Cristinas favoritt.

- Jeg liker planter med farger og struktur. Ofte kjøper jeg planter som ikke er så store - med mål om å få dem til å vokse. Noen kaller stua vår en jungel, men for meg er ikke dette jungel nok. Målet mitt er å få enda mer jungel-feeling over stua, sier hun.

- Hva sier de du bor med om alle disse plantene?

- Barna lar dem faktisk få være i fred, og det tar lang tid før mannen min merker at det kommer nye, sier Cristina og ler.

I hagen har Cristina drivhus - som også var noe av grunnen til at de kjøpte huset i Malvik.

- Forgrening av planter er spennende. Jeg er ofte i «Plantehotellet» om sommeren, sier hun.

På Instagram-kontoen «plantefru» deler Cristina tips og råd om plantehold med sine 4500 følgere. Da hun opprettet den, var det få norske plante-kontoer. Det siste halvåret har det ifølge Cristina eskalert.

- Mange skriver at jeg er inspirerende. Jeg ser ikke på meg selv som en slik person, men det er veldig koselig at folk skriver til meg og kommer med positive tilbakemeldinger, sier hun og smiler.

Tips til plantehold

