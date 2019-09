Daniel (25) fra Trondheim flytter til utlandet for ny lederjobb: - Det er et stort steg

Forrige gang snakket vi med ingeniørstudenten Trym (22), som kombinerer tøffe studier med en jobb som daglig leder her i Trondheim.

Denne uka har vi snakket med et nytt, ungt jobbtalent vi har fått tips om - Daniel Jacob Schjetne.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- I dag jobber jeg som Central Revenue Manager i Thon Hotels. 1. oktober begynner jeg i ny jobb som Assistant General Manager på Moxy Edinburgh Airport, et relativt nyåpnet hotell under Marriott-konsernet.

Hvilken utdanning har du?

- Studiespesialisering på KVT, deretter økonomistudier ved NTNU i Ålesund.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg har jobbet i hotellbransjen i syv år, både i Nordic Choice, Scandic og Radisson. Før jeg begynte i Thon Hotels jobbet jeg som Service Manager på Royal Garden her i Trondheim. Jeg startet på «gulvet» i konferanseavdelingen på Scandic Nidelven og har jobbet som resepsjonist både her i Trondheim og i Ålesund i Nordic Choice. Jeg har imidlertid hele tiden hatt en langsiktig og strategisk plan for å jobbe meg oppover i bransjen.

Hvilke tanker gjør du deg rundt å flytte til et helt annet land for en jobb?

- Først og fremst gleder jeg meg veldig, og jeg er naturligvis veldig spent på hvordan min nye hverdag vil bli. Det blir en helt ny rolle med mye ansvar, i tillegg er det jo naturligvis spennende å komme til et nytt land med en helt annen kultur, både privat og profesjonelt. Det er et stort steg, men en helt fantastisk utfordring jeg ser frem til å ta fatt på.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var en sommerjobb ved demensavdelingen på Tiller helse – og velferdssenter sommeren før jeg begynte på videregående. Deretter begynte jeg å jobbe på den nå nedlagte delikatessebutikken Rafnklau i Ravnkloa før veien gikk inn i hotellbransjen.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Listen er lang, men heldigvis for meg relativt godt beskyttet av taushetsplikten. Jeg burde kanskje stolt på magefølelsen og ikke tatt inn en gjest jeg senere måtte vitne mot i en rettssak, og det er alltid uheldig å dele ut nøkkelkort til feil rom. Noen satte lite pris på å bli vekket av en beruset, ukjent mann, for å si det mildt.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg er veldig resultatorientert og liker alt som er målbart. Jeg motiveres av å se at arbeidet jeg gjør faktisk utgjør en positiv forskjell for både gjestene, bedriften og meg selv. Motivasjonen kommer stort sett automatisk for meg rett og slett fordi jeg elsker jobben min, og jeg ser på meg selv som min største konkurrent.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg tror den eneste utfordringen er at man selv tenker på at man er ung og uerfaren sammenlignet med sine eldre kolleger. Så lenge du gjør en god jobb er det ingen som bryr seg om du er 19 eller 80 år gammel. Selv har jeg vært svært heldig med både ledere og mentorer utenom bedriften som har sett potensialet i meg og satset på meg.

- Fordelen er åpenbart at jeg har enormt mye å lære, og jeg søker de beste for å lære av dem.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Mine medarbeidere vil nok beskrive meg som en effektiv, målrettet og til tider streng. Samtidig har jeg godt pågangsmot, og er stort sett en omgjengelig fyr. Jeg er nok en type som holder jobben og privatlivet så adskilt jeg kan, men vennene mine vil nok beskrive meg relativt likt.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Jeg er religiøst opptatt av at man må sette seg både kortsiktige og langsiktige mål. Legg en plan, gjennomfør planen. Forhenværende direktør på Royal Garden, Rune Nordstokke, ytret en setning som ble min mantra i arbeidslivet og som jeg har gjentatt til meg selv omtrent hver eneste dag siden: «Pick your battles».

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år er jeg hotelldirektør et eller annet sted på kontinentet.