Daniel (27) kapret sin drømmejobb i Trondheim - dette er hans beste råd til andre

Forrige gang snakket vi med butikksjef Lydia (23), som opplever at det er veldig vanskelig for unge å få jobb.

Denne uka har vi snakket med et nytt, ungt jobbtalent vi har fått tips om - Daniel Håpnes.

- Jeg kommer opprinnelig fra rockebyen Namsos, og fikk for to uker siden en gratulasjon og påminnelse fra min lillebror på at jeg ble 27,5 år.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- I dag har jeg drømmejobben som strategikonsulent i strategi- og transformasjonsteamet hos Danske Bank. Det betyr at jeg arbeider som prosjektleder på ulike strategi- og endringsprosjekter internt i banken samt bidrar med min kompetanse der det er behov.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg ble ferdigutdannet siviløkonom (mastergrad i økonomi og administrasjon) fra Norges Handelshøyskole (NHH) våren 2017, etter å ha vært på semesterutveksling ved EMLyon Business School i Frankrike. I tillegg til mastergraden har jeg tatt en god del ekstrafag både under og etter studietiden, for eksempel et kontraktsledelsesstudium og et par IT-fag.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg søkte på Graduate-programmet til Danske Bank året før jeg ble ferdig som student. Etter en grundig prosess med personlighetstester, evne- og ferdighetstest, intervju, heldags vurderingsdag, og arbeidsgiverreferanser, sto jeg igjen med et jobbtilbud som Business Innovation Graduate. Da jeg var ferdig med programmet i mars gikk jeg over til nåværende stilling etter en nøye vurdering, hvor konklusjonen var at de tilhørende arbeidsoppgavene og fagmiljøet passet best min personlighet, kompetanse og fremtidige karrieremål.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Da jeg var under 13 år ble jeg flere ganger med en av mine onkler ut på sjøen for å fôre laks i oppdrettsmerder, og i en periode mottok jeg lønn for husarbeid. Det kanskje mange ikke vet er at jeg som 13-åring solgte «nei til narkotika»-roser en liten periode etter å ha lest en jobbannonse i lokalavisen.

- Min første jobb med skikkelig arbeidskontrakt fikk jeg først som 16-åring på Nesset Fiskemottak, Flatangers daværende største private arbeidsplass. Der fikk jeg prøve meg på forskjellige poster i produksjonsprosessen fra fisken ble hentet opp i en fiskemerd til den ble sendt ferdigbehandlet og -pakket med vogntog. Jobben gav meg mye gratis utholdende styrketrening etter å ha løftet fisk hele dagen, og samtidig tjente jeg penger til langrennssatsningen på den tiden.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Svaret her blir subjektivt og kan være basert på hvilken effekt man måler en tabbe etter, for eksempel størst negativ effekt på et prosjektresultat. Om jeg baserer en tabbe etter størst av alle tabber som også sitter best klistret til minne i dag, så er det å møte opp på jobb trøtt på grunn av dundrende hodepine. Det var bare utrolig vondt å komme seg gjennom dagen, men heldigvis fikk jeg med det viktigste fra den dagen og lærte noe ut av det.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som gir meg skikkelig motivasjon er: (1) å hjelpe andre med sine utfordringer; (2) lære nye ting; (3) se fremgang og resultater på arbeidsoppgaver ved å løse komplekse problemer; og (4) snakke og ha det gøy med flinke og trivelige kolleger. For at dette skal skje er det avgjørende at jeg får tildelt svært utfordrende arbeidsoppgaver og har gode kolleger rundt meg, noe som jeg definitivt får hos Danske Bank.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen med å være ung sammenlignet med de eldre er at man har mindre erfaring. Fordelen er derimot at man som ung har ekstra mye å lære. Om en bruker sin egen nysgjerrighet, kløkt, pågangsmot og en porsjon ydmykhet til en fordel, så trenger ikke ulempen å være nevneverdig høy. Kanskje klarer man til og med å omforme ulempen til en fordel om enn klarer å hente synergieffekter ved å samarbeide med mer erfarne kolleger der det er behov.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Jeg håper kollegene ser på meg som en effektiv, forutsigbar og kvalitetsbevisst gladgutt som er snill, hjelpsom og nysgjerrig. I tillegg håper jeg de ser på meg som en målbevisst, analytisk og tydelig prosjektleder med svært høy arbeidskapasitet. Mine venner og bekjente har i alle fall beskrevet meg på denne måten, bare at prosjektlederrollen er byttet ut med treningsnarkoman samt at lek og moro kanskje er enda mer tilstede på fritiden. Selv prøver jeg bevisst å opptre noenlunde likt til alle jeg møter for å unngå potensielle rollekonflikter og for å være gjennomgående hyggelig med alle – jeg ønsker ikke å gjøre forskjell på folk.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Alle har ulike mål og drømmer for sin karriere, og vil også oppnå resultater på sin egen måte. Det er kanskje en klisjé, men jeg mener uansett at det er viktig at man setter seg et realistisk (basert på hvor man står i dag), men hårete hovedmål som er målbart samt inkluderer flere målbare delmål på veien. Deretter må man jobbe kontinuerlig mot målet, og da lønner det seg å stoppe opp iblant for å se om man er på rett vei og om hovedmålet fortsatt føles riktig.

- For å bedre lykkes med den løpende evalueringen og ta best mulige beslutninger på jobb, mener jeg at man bør ha noen grunnverdier som man alltid følger og står for i hverdagen – disse bør stå i noenlunde stil med verdiene til de selskapene man jobber hos. I tillegg er det en fordel om man er samarbeidsvillig, nysgjerrig, ydmyk, hjelpsom, fleksibel, og løsningsorientert.

- Til slutt anbefaler jeg at man bygger seg et godt nettverk, og alltid søker etter å ha det gøy på jobb. Jeg kan snakke i timevis om dette, og det vet vel også de som kjenner meg godt. Grunnen er at jeg genuint har troen på at et menneske kan klare det meste bare det har riktig innstilling og verktøykassen på plass.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Ohh, det var et interessant, men også vanskelig spørsmål å svare på. Om ti år har jeg forhåpentligvis en lederstilling i en eller annen form, enten det er for et fagmiljø, en forretningsenhet eller som erfaren prosjektleder innen strategi- og forretningsutvikling. Eventuelt har jeg skiftet retning til å være analytiker. I verste tilfelle og med en svært liten sannsynlighet går vi alle på borgerlønn, men om vi kommer dit skal jeg nok finne meg noe å gjøre som konsulent eller ved skape et eget selskap. Tiden vil vise hvilke muligheter som byr seg, men jeg er en realistisk optimist!