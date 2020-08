14 apper du må ha når du bor i Trondheim

Vi har samlet noen apper som er kjekke, og noen ganger helt nødvendig, å ha om du skal bevege deg rundt eller gjøre ulike ting i Trondheim.

Buss

For å planlegge reisen din og finne ut av når bussen går fra din holdeplass - i sanntid - er det AtB Reise som gjelder. Skal du kjøpe billett med mobilen, er det derimot AtB Mobillett du trenger.

Med det nye bussystemet som ble innført i fjor, trenger du ikke vise fram billetten ved påstigning på de grønne bussene lenger. Tar du buss utenfor trondheimsområdet eller på trikken, må du fortsatt vise fram billetten.

Trondheim Bysykkel

Om du vil benytte deg av bysykkel-tilbudet i byen, må du også laste ned en app. Det er gjennom Trondheim Bysykkel-appen du får til å låse opp og låse igjen syklene. Du får også se hvor mange sykler som er tilgjengelige der du ønsker å hente en sykkel, og du får oversikt med kart.

Du får også statistikk over alle turene du har syklet, hvilke strekninger og varighet på turene dine!

Ryde, Voi og Tier

I samme åndedrag kan vi nevne Ryde, Voi og Tier, de tre aktørene som driver utleie av elsparkesykler her i byen.

Festivaler i byen

Trondheim Rocks, Pstereo, Festningen og Trondheim Calling - Alle disse trondheimsfestivalene har også egne apper, der du får all salgs informasjon om program, artister og andre beskjeder. Nå har det ikke blitt stort av noe som helst på kulturfronten i år, men de fleste planlegger for neste års utgaver eller andre alternativer til fysisk festival. Kjekt å følge med!

Matlevering

Det er to ulike hjemleveringstjenester i Trondheim: Wolt og Foodora.

Både Wolt og Foodora lar deg bestille mat gjennom apper med samme navn. Oppdag alle Trondheims restauranter!

Studentbevis

I Trondheim fins en studentbevis-app. Hvis du først skal reise med mobilletten til Atb må du vise gyldig studentbevis, og dette kan man laste ned på app. I tillegg er det mange butikker, kafeer og arrangementer som har egne tilbud eller priser for studenter, og da er det kjekt å ha med en digital utgave av studentbeviset ditt hvor enn du går.

Trondheim Kino

Trondheim Kino har egen app, som er gratis å laste ned og bruke - helt fram til du kjøper en kinobillett, selvfølgelig.

Her kan du sjekke hvilke filmer som går, enten på Prinsen eller Nova, kjøpe billetter og du kan også dele dem med venner på sms om du har lagt ut for flere. Enn så lenge er kun Nova kino åpen igjen, men planen er å åpne Prinsen kino i løpet av august.

Too good to go

Maten skal havne i magen og ikke i søpla, er et slagord hos Too good to go. I Trondheim er det mange hoteller, restauranter, kiosker og kafeer som legger ut mat de ikke har fått solgt, til reduserte priser. Bra for lommeboka, bra for miljøet!

Ut.no turguide

Du må prøve å bli kjent i byen: Den Norske Turistforenings app Ut på tur viser de høyeste toppene i hver kommune. Det er oversikt over hvordan man skal komme seg dit, kart og sjekk inn. De som er turglade og vil oppleve naturen i Trondheim bør laste den ned.

Trondheimsguiden

En app som viser deg severdigheter i bartebyen, i form av uteliv, fritidsaktiviteter og restauranter.

Du finner både arrangementer og turistatraksjoner, med kart og andre brukeres beskrivelser.

Smartpark

Hvis man kjører bil kan det rett og slett være greit å ha en app hvor du kan betale parkering.

Mazemap

Finn frem på campus! For deg som er NTNU-student er denne kjempefin å ha fordi du får tilgang til interaktive kart over NTNU.

Veldig nyttig hvis du har gått deg bort og ikke finner fram til rommet du har booket eller ikke vet hvor forelesningssalen ligger.

Taxi

I Trondheim er det tre taxiselskaper som frakter folk rundt omkring i byen - Trøndertaxi, Norgestaxi og Christiania taxi. Alle tre har apper der du kan direktebestille og forhåndsbestille, enkelt og greit.

Trd.by og Adresseavisen

Redaksjonen vil selvfølgelig anbefale vår egen og Adresseavisens app, hvor du kan lese våre siste nyheter!

