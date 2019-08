Butikksjef Lydia (23): - Det er veldig vanskelig for unge å få jobb

Forrige uke snakket vi med Kine Hårstad (27), som ble frarådet å velge studiespesialiserende fordi de mente det ble vanskelig for henne - det ville hun motbevise!

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jobber på Flying Tiger Copenhagen (TGR) og jobber som butikksjef.

Hvilken utdanning har du?

- Har bachelor i organisasjon og ledelse.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg jobbet meg oppover da jeg startet som butikkmedarbeider, ble senere assisterende butikksjef og tok sjansen til å bli butikksjef da muligheten dukket opp.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var lagermedarbeider på Rosenborg bakeri som jeg fikk da jeg var 13 år gammel. Etter noen år begynte jeg å jobbe i bakeriets kafé. Jobbet der i sju år og sluttet da jeg skulle flytte for å studere.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Har i noen perioder tatt alt ansvaret på meg selv. Jeg har lært at det er viktig å kunne stole på de man jobber med og dele ansvaret. Slik gjør man hverandre enda bedre.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg er teamet mitt og ikke minst kundene! Hadde ikke klart å drive butikken uten mine dyktige ansatte og ingenting er bedre når vi får skryt fra kundene og de velger å komme tilbake å handle hos oss.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Det at man må på en måte «bevise» at man er dyktig selv om man ikke har mange års erfaring. I dagens arbeidsliv er det veldig vanskelig for unge å få jobb på grunn av mangel på arbeidserfaring.

- Fordelene er det at man som ung er nytenkende, har høy arbeidskapasitet og har årene framover for videre utvikling.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Tror mine medarbeidere vil beskrive meg som positiv, omtenksom og rolig. mine venner ville nok ha beskrevet meg likt. er naturlig at men er mer profesjonell i en jobbsammenheng men alt i alt vil jeg si at de opplever meg på samme måte.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Ikke vær redd for å ta ansvar og skille deg ut. Ha mål for hva du ønsker å oppnå og jobb for å oppnå målene. Vær en lagspiller - hjelp hverandre ved å gi både positive og konstruktive tilbakemeldinger. Vis at du bryr deg om dine medarbeidere. Grip alle sjanser du får.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Ser for meg at jeg fortsatt har en rolle som leder, men høyere opp i systemet. Blir spennende å se!