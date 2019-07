Ti kjekke aktiviteter når det er fint vær ute

Strandkos

Stranda er jo en udødelig klassiker når det kommer til fint vær-aktiviteter - enten man drar dit for å sole seg, lese, sove, bade, grille, surfe eller bygge sandslott.

Sistnevnte er det forresten på tide å prøve igjen, hvis det har gått noen år siden sist.

Pakk med deg håndkle, en god bok, badetøy og solkrem (!), og hiv deg på sykkelen i retning sand og vann.

Strand eller ei, her finner du for eksempel sju fine badeplasser rett her i Trondheim.

Yoga på plenen

Yoga er veldig fint på den måten at det er trening man kan gjøre nesten hvor som helst, når som helst. Men ekstra digg er det jo ute i sola!

Er gresset tørt trenger man ikke matte, en gang. Bare gå rett ut og nyt litt fuglesang mens du tøyer og bøyer.

Padling

Enten det er snakk om kajakk, kano, jolle, surfebrett eller en gummibåt - ta en eller to årer fatt og padle/ro deg utover i bølgene.

God trening og veldig avslappende på samme tid.

Man får leid både surfebrett og andre flytende gjenstander flere steder hvor det finnes vann i nærheten, så bare ta deg et google-søk før du legger ut på nye eventyr, så kommer du nok langt.

Fjelltur

Vi har sykt mange fine (og overkommelige) fjell i Trøndelag - enten du planlegger dagstur, en rolig kveldstur eller overnattingstur.

Mange av toppene trenger du ikke å reise langt for å oppleve heller! Tips til fem fjellturer du kan ta rett i nærheten av Trondheim, finner du her.

Ta på deg gode sko og pakk sekken etter behov - og god tur!

Piknik

Et teppe (aller helst rød-rutete, så klart) og en kurv med litt god mat og drikke - det skal jammen ikke så mye til for å få det sykt koselig.

Piknik er en glemt kunst som fortjener litt mer oppmerksomhet - dra på piknik i sommer!

Sånn gjør du parkturen komfortabel Trondheim er full av deilige parker å nyte deilig vær i! Kos deg ekstra med disse tipsene.

Badminton

Jeg bruker alltid å si at «badminton er ingen hagesport» (nå ler nok vennene mine), ettersom jeg selv har spilt det inne i idrettshall i godt over ti år, men akkurat om sommeren så er badminton faktisk en sykt kjekk hagesport.

Har man et nett og det hele så setter man opp en omtrentlig bane og spiller (seriøs) kamp, men man trenger vel egentlig kun racket og fjærball for å gyve løs en vindstille sommerdag.

En klassiker er jo å ha konkurranse om hvem som klarer å slå flest baller opp og ned til seg selv, uten å miste ballen. Får det ikke mer moro enn hva man lager selv, sies det!

Kubb

Av og til skal det ikke mer til enn noen pinner og et par trekubber for å ha det rimelig moro. Kubb er det perfekte sommerspillet (i tørt gress) - rett og slett.

Spill én mot én eller dann lag av flere, og la det stygge konkurranseinstinkt-fjeset ditt krype opp til overflaten.

Her er elleve sentrumsnære steder du kan nyte solen Finværet har omsider inntatt Trondheim. Her er en oversikt på sentrumsnære steder hvor du kan nyte solen.

Boccia

Boccia - det høres nesten ut som noe besteforeldrene dine drev med for 50 år siden, mens de spiste kremtopper og moccabønner.

Men det er jo faktisk sykt gøy! Det går egentlig bare ut på å kaste en stor ball nærmest mulig en liten ball, og den som kommer nærmest, vinner.

Passer perfekt både på gress og sand, så Boccia kan du ta med på piknik og strand.

Croquet

Nok en fin-fin hageaktivitet som fort får sving på konkurranseinstinket.

Velg deg ut en farge på kølle og ball og få ballen gjennom alle bøylene og på pinnen før alle andre.

Spill helst med regelen om «røver» - at du kan slå bort de andres kuler hvis du treffer dem med din kule. Moahaha.

Dette krangler vi om i ferien - og slik unngår du det At han kikker på andre damer, og hun er for treg på badet er bare noen av grunnene til at par krangler på tur. Kjenner du deg igjen i noen av punktene?

Plukke søppel

Ja, faktisk! Det kan anbefales. Ta med en vennegjeng til stranda med et par tomme poser og plukket med oss det dere finner av søppel og dritt langs vannkanten.

Du blir overrasket over alt du finner. Jeg har funnet truser, plast, byggskum og engelske lyspærer side om side med strandede maneter og tang. Og ikke minst hundebæsj som lå trygt og godt inni bæsjeposene sine (dette er noe av det mest meningsløse som finnes, eller!?).

Så, ja. Hvis du likevel tenker deg en tur langs stranda eller i skog og mark, føles det ganske godt å gjøre en liten, men god gjerning i samme slengen.