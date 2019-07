Åtte interiørprofiler du bør følge på Instagram

Instagram er for mange en stor inspirasjonskilde når det kommer til blant annet mote, mat, reise og interiør.

Vi søkt litt for deg og funnet frem til åtte av våre interiør-favoritter. OBS! - det kan hende du får lyst til å pusse opp etter å ha bladd deg gjennom disse.

@amberinteriors

758 000 følgere

Ifølge biografien til kontoen er Amber Lewis mor, designer, blogger, reality-tv-fan, cat wrestler (?), førskolelærer og sjef for nettbutikken Shoppe By Amber Interiors og livsstilsbloggen All sorts of.

Bildene hun deler på kontoen er både fra hennes eget og andres hjem, og er nok til å få en hver person til å ville pusse opp hele huset.

Masse inspirasjon å hente!

@mittlillehjerte

147 000 følgere

Trønderkonto! Er du opptatt av å følge trendene, er dette definitivt en konto du må følge. Janne Iversen var blant annet en av fire finalister hos Gullfjæren interiør awards 2019 i kategorien «årets soverom».

Janne har et vakkert hjem innredet i skandinavisk stil med klassiske designikoner. Her kombineres svart-hvitt med blåtoner og jordfarger. Resultatet er et hjem fullt av godbiter og personlighet.

@em_henderson

807 000 følgere

Emily Henderson er stylist, forfatter av New York Times' bestselgende bok «STYLED», tv-personlighet og grunnlegger av stilbloggen Style by Emily Henderson.

Det finnes det ingen tvil om at dama har god peiling på interiør. Hun deler bilder av lekre løsninger til både barnerom og alle andre rom for den saks skyld.

@ spire.interior

6 200 følgere

Du trenger ikke ha hundretusener av følgere for å kunne inspirere! Dette er nok en trønderkonto, der Pernille og Andreas også tilbyr interiørdesign og fargeveiledning for andre på oppdrag.

I starten av mars 2019 fikk de prisen for «årets fargerike profil» under Gullfjæren interiør awards 2019. Med andre ord - her kan du få god fargeinspirasjon!

@homepolish

1,9 millioner følgere

Homepolish viser en stor samling av designprosjekter utført av de omtrent 500 designerne som jobber i designerkollektivet.

På Instagram deles det bilder av alle de ulike prosjektene utført av de ulike designerne, og det er derfor masse variasjon stilmessing. Noe for en hver smak.

@sveabakken_funkis

18 700 følgere

Vegard og Jahn deler et funkishus sammen med hund og katt i Hommelvik, og deler jevnlig bilder av fine detaljer fra hjemmet sitt.

Her er det mange delikate farger om hverandre, og store mengder grønne planter. Hvem liker vel ikke det?

@ grantkgibson

125 000 følgere

Interiørdesigner Grant K. Gibson deler arbeidene sine med sine følgere.

Magasinet ELLE Decor har omtalt arbeidet hans som «eklektisk, livlig og en fryd for øyet», og han flere ganger blitt omtalt som en designer to watch.

@bpatrickflynn

117 000 følgere

Interiørdesigner Brian Patrick Flynn forvandler vann til vin boligstyling-messig, og deler arbeidsprosessene med sine mange følgere.

Flynn har også vært med i flere tv-programmer, der han styler hus som pusses opp.