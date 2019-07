Sykkelshortsen er tilbake: Slik styler du den!

Tettsittende, til litt over knærne - og gjerne med høyt liv.

Den er tilbake! Sykkelshortsen, altså.

Sett på runwayen til motehus som Fendi, Alexander Wang og Chanel, på beina til it-jenter som Hailey Bieber, Kim Kardashian og Bella Hadid - og nå i en butikk nær deg.

Enten din respons er «Endelig!» eller «wtf??» - her får du noen tips om hvordan du takler den siste athleisure-trenden - hvis du ønsker å prøve deg!

Lange overdeler

Veldig klar? Ta den helt ut! Da snakker vi magetopp, neonfarger, rumpetaske og matchy-match!

Om du ikke er helt der med én gang, så kan en lang overdel være plagget som gjør at du tør å hoppe på trenden.

Ønsker du å fullføre den sporty looken, gå for en litt lengre t-skjorte eller genser

Mer preppy? Prøv en lang skjorte til!

Jakker, jakker, jakker

Én av våre favoritt-looks er imidlertid bikershorts kombinert med blazeren. Det er akkurat den rette blandingen av avslappet og formell!

Ønsker du det 100 prosent avslappet, kan lange strikke- og denimjakker gjøre susen!

Alternativet

Om du ikke er helt klar for spandex-varianten ennå, kan du forsøke deg på en lang shorts i et mer solid materiale.

En lang denimshorts for eksempel, gir samme looken minus følelsen av du kanskje egentlig burde hatt på deg hjelm.

Undershorts!

No way? En sykkelshorts er faktisk ikke så dumt selv om du ikke er fan av selve trenden. I det minste ikke i dette fylket! For hva er vel greiere enn en sykkelshorts under den korte kjolen når det kommer en flau bris?