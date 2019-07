Veskene til trondheimsparet selges til over 16 000 kroner, og brukes av supermodeller

- Det er en anerkjennelse av det vi kommer med. Ren skandinavisk design, bærekraftig produksjon, ikke «slow fashion», men tidløs design som kan brukes om både 20 år og for 20 år siden.

Det er ekteparet gjennom 15 år, Linn Onarheim Winther og Ole Winther, som står bak luksusmerket Hvrmnnsn. De bor i og jobber fra Trondheim, egentlig med en bakgrunn innen PR og kommunikasjon og grafisk design.

I 2016 fant de ut at de ville «gründe» noe selv.

- Linn ledet arbeidet og tenkte fram konseptet til en veske, helt naturfarget, vegetabilsk uten preg i skinnet, moderne skandinavisk. Vi ble enige om at dette var noe vi måtte sette i gang med.

Internasjonale modeller og store bransjenavn



Side om side med veskemerket, driver paret også et kommunikasjonsbyrå sammen. Det har vært til god hjelp for å nå ut med merket.

- Det er veldig mange som lager mye fint, men har kanskje ikke selv ekspertisen for hvordan de skal få det ut til folk. I tillegg er det dyrt. Da blir det en stor fordel at man vet det meste selv. Vi har jobbet med tradisjonelt innsalg med pressemeldinger, også internasjonalt. I tillegg har vi henvendt oss direkte til opinionesledere i bransjen.

Her til lands har blant andre Celine Aagaard, som innflytelsesrik moteinfluenser med sitt eget klesmerke, figurert med en Hvrmnnsn-veske på arma.

I tillegg ble veskene fanget opp av en innkjøper til Albright Fashion Library, et samlested der stylister, designere og redaktører kan plukke merkeklær og tilbehør til shoots og klienter.

- På den måten dukket veska plutselig opp i et latinamerikansk motemagasin, og i Vogue på armen til supermodellen Romee Strijd, som er Victoria's Secret-modell.

Redaktør Ida Elise Eide Einarsdóttir hos Melk & Honning, et av Norges ledende nettsteder for mote, sier at det er gøy å se at skandinavisk mote fortsetter å vekke oppmerksomhet internasjonalt.

- Og ekstra gøy er det selvsagt når det er norsk. Hvrmnnsn representerer en sterk tendens: norsk luksusmote. For et relativt lite merke er såklart internasjonal oppmerksomhet det helt store, og det å bli sett på både norske og internasjonale stornavn og moteprofiler kan være en viktig døråpner her.

- Hvrmnnsns fokus på den skandinaviske designarven med en luksustilnærming - og ikke minst det bærekraftige aspektet som jeg har skjønt står i fokus for gründerparet - tror jeg er det som vekker oppmerksomhet internasjonalt. Det blir spennende å følge dette norske merket videre, sier Einarsdóttir.

Samme garveri som Louis Vuitton og Hermès

Da det første designet var klart var det viktig å finne riktig produsent, og paret endte opp med å velge et familiedrevet garveri i Sverige. Garveriet har blant annet jobbet med to av verdens største produsenter for luksusvesker, Louis Vuitton og Hermès. Veskene sys for hånd.

- Denne produsenten driver med vegetabilsk garving, noe få gjør. De bruker økologisk skinn som er sporbart og kortreist, og et biprodukt. Læret er der uansett, og er av høyeste kvalitet.

Til nå fører merket seks forskjellige varianter av den «oversized» veska, i tre forskjellige farger og to forskjellige preg i skinnet. Prislappen begynner på rundt 16 000 kroner.

- Vetoretten blir brukt hele tiden

Senest denne uka delte Diors PR-sjef, Fanny Bourdette Donon, bilder av seg selv med den norske veska. Ole Winther medgir at det er stas når store bransjenavn bruker veskene deres.

- Det er veldig morsomt og hyggelig. Men folk er folk, enten det er Fanny i Paris eller Tordis fra Ørsta, er det like hyggelig uansett. Samfunnet vårt hauses opp med celebriteter, og det er ikke helt vår «flow».

Elise Alexandra Gulbrandsen, leder for Minmote, har følgende å si om eksponeringen trondheimsmerket har fått internasjonalt:

- Det er alltid gøy når norske merker markerer seg i utlandet, også når det er på personer som åpenbart har god peiling på mote og har mange følgere i sosiale medier. Det kan absolutt gjøre at flere får øynene opp for merket, og derfor ha en stor markedsføringsverdi. Det er ekstra gøy om hun har plukket ut vesken selv, og ikke fått det som en sponset gave. Jeg tviler på at det er siste gang vi ser denne statement-vesken på en kjendis, så det blir spennende å se hvem som er nestemann ut.

Mest av alt ønsker Winther-paret at merket skal få «ile langsomt fremover», og at de vil passe på at alt er veloverveid.

- Hvordan er det å jobbe med dette som ektepar?

- Det går fint, vi er sterke personer begge to. Vi har forskjellige meninger, gjensidig respekt og vetorett. Den blir brukt av oss begge hele tiden, ler Ole Winther.