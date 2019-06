- Ja, man kan faktisk stresse på seg grått hår

Vi har snakket med frisørene Elisabeth Rendall og Ellen-Kristine Helmersen hos Coma Frisør i Trondheim om ulike hårmyter vi har hørt.

1. Blondiner som bader i klor kan få grønt hår.

- Ja, fordi lyst hår er lite pigmentert.

2. Håret vokser raskere om man klipper det oftere.

- Nei. Hårsekkene påvirkes ikke av å klippes.

3. Håret blir fortere slitt av å vaskes hver dag.

- Ja. Jo mer vask/føn og børsting en gjør dess større slitasje. Håret er også skjørere og mer åpent for slitasje i våt tilstand.

4. Hvis du napper ett grått hår, kommer det to nye.

- Nei. Hvis man fjerner en hårsekk kommer ikke nye til.

5. Shampoo bør byttes jevnlig.

- Nei/ja. Man kan fint bruke samme serie i omtrent et halvt år. Etterhvert vil pH-verdien justeres og om man for eksempel bruker sjampo med fukt vil håret bli for tungt når det har bygget deg opp og fått nok.

6. Du bør ikke farge håret hvis du er gravid.

- Ingen forskning har viser til at det skal være skadelig. Vi anbefaler ingen kunder store kjemiske behandlinger under graviditet. Vi anbefaler heller vegansk farging eller foliestriper som ikke er i kontakt med hodebunnen.

7. Hvis du bleker håret med tørrshampoo i, kan det knekke.

- Ja og nei. Aveda sin tørrsjampo, som vi bruker i vår salong, har ingen påvirkning på våre farger. Vi kan ikke svare for andre merker.

8. Du får grått hår tidligere hvis du stresser mye.

- Ja! Ifølge japanske forskere så kan melanin produksjonen reduseres ved stress. Grått hår kommer også av store følelsesmessige omveltniger.

9. Du får fett hår om du vasker det ofte.

- Ja. Man øker produksjonen av talg ved hyppig hårvask.

10. Man trenger ikke å klippe håret for å få bort slitte tupper.

- Jo. Når tuppene allerede har delt seg (hvite tupper) er hårstrået allerede skadet og ingen produkter i hele verden vil reparere allerede knekt hår. Slitasjen vil vedvare og eskalere dersom man ikke klipper det.