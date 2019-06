Marianne selger bil på dagen, og skrur hele kvelden.

Dette er historien om frisøren fra Sandefjord som endte opp som bilgal jærbu.

Jo mer røyk, jo bedre

Musikken fra radioen blander seg med sveiselyd og banking mot metall.

– Den er mer klar enn den ser ut, altså, sier Marianne (25).

Lite er igjen av den opprinnelige bilen. For eksempel så er stål erstattet med glassfiber. Den skal bli lettere, raskere og smidigere. Kveldene går til å skru, sveise, tilpasse, lage nye deler og alt annet som må til for å gjøre bilen klar til driftesesongen.

Verkstedet deler hun sammen med samboeren sin og to andre driftere. Her tilbringer hun stort sett hver eneste kveld, hele uka.

Denne sesongen skal Marianne for første gang konkurrere i drifting, en motorsport som kort sagt går ut på å kontrollere en bil som er ute av kontroll, kjøre raskest og finest mulig sidelengs gjennom svinger. På bane, altså. Jo mer bremserøyk, jo bedre.

Bratt læringskurve

Vi spoler tilbake til sommeren 2016. Marianne jobber som frisør i hjembyen Sandefjord, og har tatt turen til Gatebil, Nordens største bilfestival. Der møter hun Tor Arne Kvia fra Nærbø, drifter i verdensklassen. Jærbuen må ha gjort inntrykk, for etter åtte måneder flyttet hun etter ham.

Det meste om drifting, modifisering og skruing har Marianne lært av Tor Arne og faren hans, Torbjørn. Hver dag står paret side om side, med hver sin Nissan, og skrur. Finpusser, perfeksjonerer og lager nye deler.

– Hun har pushet seg selv, og jeg har pushet henne til at hun må kunne ting selv. Slik har hun prøvd seg fram, og kommet en lang vei. Det er noen borrer og vinkelslipere som har gått tapt, men slikt må man jo regne med, sier Tor Arne.

Nå gjør Marianne det meste selv. Snart skal hun lakkere bilen.

– Det har jeg aldri gjort før, så det blir spennende, sier hun.

Mens Tor Arne har konkurrert i flere mesterskap, deriblant EM, har Marianne foreløpig bare kost seg i svingene på hobbybasis. Men snart blir det alvor.

Marianne: Bare å hoppe i det. Tor Arne: Litt skummelt

Debuten skjer under NM i juni, og det på hjemmebane: Hellvik-banen utenfor Egersund.

– Jeg er veldig spent. Jeg tror man lærer mye av å bare hoppe i det, sier hun.

Tor Arne forteller at Marianne blir bedre og bedre til å drifte for hver gang hun kjører. Han påpeker at det er vanskeligere å begynne i voksen alder, i motsetning til ham selv som begynte å kjøre gokart da han var seks år.

– Når du er seks år, er det jo ingenting som er farlig. Så Marianne har nok opparbeidet seg noen sperrer som vi som har drevet med det hele livet ikke har, sier han.

– Hva synes du om at hun skal delta i NM?

– For min del synes jeg det er litt skummelt, haha! Men det er jo bare å kjøre mest mulig, konkurranse er det du lærer mest av, sier Tor Arne.

Strenge sikkerhetsregler

Akkurat i dag er Marianne alene på verkstedet, og sveising er noe av det som står på tapetet. Hun har nemlig bestilt et nytt førersete, og det stilles strenge krav til hvor godt det skal sitte fast. Derfor skal hun sveise fast fire festepunkter, før hun kan montere setet, som kan minne om et barnesete for voksne.

Minst like sikkert er det i hvert fall.

– Det er strenge sikkerhetskrav når man konkurrerer i drifting, og det er et krav å ha brannsikker dress, hjelm, sko, krage og så videre. I tillegg sitter føreren i et fastmontert bur, som gjør at en velt blir tryggere.

Det koster å ha bil, og særlig hvis du alltid skal ha noe nytt. Marianne vet ikke helt hvor mye hun har brukt, men påpeker at alle hobbyer blir dyre om du bare gjør litt utav det.

– Jeg har ikke regnet på det, da blir jeg bare flau, sier hun og ler.

– Farligere på vanlig vei

Men, er det ikke litt farlig, da? Er de egentlig en gjeng med organiserte rånere?

– Det er farligere å kjøre på veien, for å si det sånn. Farten gir et innmari adrenalinkick, men man føler seg trygg, sier Marianne.

Det er viktig å understreke at drifting foregår på bane, og ikke på vanlig vei i nærheten av barnevogner og gamle damer med rullator. Og dét er jo en fordel når man kommer 160 kilometer i timen inn i en sving.

Drifting er en av verdens raskest voksende motorsporter. Ifølge Marianne er det mer miljø for bilsport på Østlandet, da det er flere baner tilgjengelig der. Men også i Rogaland er det på vei oppover.

Kvinner i fåtall

Selv om stadig flere damer har slengt seg på den fartsfylte hobbyen, er det fortsatt et mannsdominert miljø. Marianne anslår at det er rundt 20-30 damer som driver med drifting i Norge. Hun tror mange kan synes det blir litt for mye av det tøffe, særlig hvis de skal begynne å konkurrere.

– Da kan du ikke pyse ut midt i en sving. Du må være hard og tøff.

– Og det er du?

Marianne ler godt.

– Kanskje. Vi får se, da!

Fra å klippe hår til å selge bil

Ikke nok med at Marianne tilbringer så å si alle ettermiddager i verkstedet, går det i bil på dagtid også. For et drøyt år siden sluttet hun å jobbe som frisør og begynte å selge bil i stedet. Det siste året har hun nemlig jobbet med å selge bruktbiler for Volkswagen på Møller Bil. Faktisk så er ikke de to yrkene så altfor forskjellige.

– Begge handler om å yte kundeservice, lytte til kundens behov og skreddersy etter det. Jeg har tatt med meg mye fra frisøryrket til bilselger, sier Marianne.

Åtte timer med å selge bil, så tre-fire timer til å skru. Hver dag, bortsett fra tirsdagen når hun selger bil i elleve timer. Det blir omtrent 80 timer bil i uka. Blir hun ikke lei?

– Det er to ganske forskjellige ting. På jobb er det mye kundeservice og menneskemøter, og ikke så mye skruing. Her er det mer grovarbeid.

– Men jeg prøver å gjøre litt andre ting også, altså, legger hun til.

Tre måneder senere

NM i drifting foregår over hele sommeren, gjennom fem forskjellige runder i ulike byer. Første runde startet bra: Marianne tok 7. plass i Trondheim.

Runde to på hjemmebane gikk ikke fullt like bra. Under øvelseskjøring kvelden før, kjører hun rett inn i betongen. Bilen fikk noen småskader som måtte fikses i hui og hast.

– Så på lørdagen skulle vi kjøre kvalifikasjonsrunder. Første runde gikk bra, men i siste svingen krasja jeg igjen. Så jeg klarte ikke å kvalifisere til konkurranse. Hellvik-banen er litt sketchy, selv om jeg har trent en god del der, sier Marianne. Neste NM-runde blir i Kristiansand i august.

– Men jeg er veldig fornøyd med egen innsats. Nå er planen å trene en del og bli bedre kjent med bilen, sier den blide 25-åringen.