Kan bruke opptil åtte timer: Se den utrolige sminken til Sandra (20)

- Jeg ble interessert i sminke for tre år siden, og begynte å legge ut sminkebilder på Instagram. I starten likte jeg mest å gjøre øyenskygge-looks, men det siste året har jeg satset på kreativ sminke.

Sandra Sif Halldorsdottir er opprinnelig fra Island, men flyttet til Trondheim med familien sin for fire år siden. I dag er det over 9000 som følger den unike og kreative ansiktskunsten hennes på Instagram.

Kan bruke sju-åtte timer

Sandra forklarer at hun henter inspirasjon overalt.

- Fra naturen, kunst, Pinterest og noe ganger fra andre artister på Instagram. Jeg blir også veldig inspirert av farger, forklarer hun.

- Hvor lang tid kan du bruke på en «look»?

- Det kan varierer litt, det kan ta alt fra tre timer og opp til sju timer. Jeg brukte for eksempel sju-åtte timer på hver Nordic Face Awards-look, sier Sandra, og sikter til en stor sminkekonkurranse hun deltar i.

Kan bli «Nordic Artist of the Year»

Det verdensomspennende sminkemerket NYX Professional Makeup har en stor sminkekonkurranse, kalt Freedom & Artistry for Creative Expression (FACE) Awards. Det var nettopp denne konkurransen som fikk Sandra til å gå fra «vanlig» til mer kunstnerisk sminke.

- Jeg har fulgt med på konkurransen helt fra starten og var, og er, alltid like imponert av sminken. Jeg bare visste at jeg måtte være med en gang. Etter at jeg var videre til topp 30 i fjor, begynte jeg å lære meg enda mer innen kreativ sminke, å tegne, forskjellige teknikker og sånt.

- Det har gått veldig bra og jeg har lært meg masse på over ett år, dette har vært en veldig gøy opplevelse.

Nå er Sandra nemlig blant de 15 siste finalistene i konkurransen. Om hun skulle nå helt til topps, er det ikke noen liten premie i vente. Førsteplassen sikrer rundt 100 000 norske kroner i pengepremie, tittelen «2019 Nordic Artist of the Year» og en reise til Los Angeles - for å nevne noe.

- Å komme til finalen hadde vært en drøm, jeg kan ikke engang begynne å tenke hva det hadde betydd å vinne. Denne konkurransen har alltid vært en veldig stor greie for meg, og å vinne hele konkurransen hadde vært så surrealistisk!