Tai (30) har hatt en rekke lederstillinger - dette er han beste jobbtips

Forrige gang snakket vi med Marit Eidem Hansen (26), som fant ut at skole ikke var noe for henne - nå er hun butikksjef.

Denne uka snakker vi med Tai Phan Tan (30), som nylig tok steget til å bli kjøpmann. Kjenner du et jobbtalent vi burde snakke med? Tips oss til trd.by@adresseavisen.no.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er kjøpmann på Narvesen City Syd. Her stortrives jeg!

Hvilken utdanning har du?

- Fagbrev innen salgsfaget. Etter fagbrevet ble jeg daglig leder på en motebutikk som heter Brandstad i Sandefjord, hvor jeg var i fire år. Etter Brandstad valgte jeg å flytte til Trondheim for å jobbe hos Selected som daglig leder og innkjøpsansvarlig, hvor jeg ble i fire år. Det var tungt å forlate Selected Trondheim torg, for det var et sted jeg stortrivdes! Gode flinke eiere som gjorde det vanskeligere for meg å bytte jobb.

- Så jeg har ikke noe høyere utdanning, men god erfaring, som jeg har tatt med meg videre nå som jeg har tatt over Narvesen på City Syd!

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg har alltid hatt lyst til å drive noe for meg selv innen salg og service. Men for å klare det så har jeg også visst at hardt arbeid kreves. Jeg har vært heldig og fått muligheten til å opparbeide gode arbeidserfaringer fra mine tidligere jobber. Jeg har følt at jeg har lyktes godt som butikksjef, og ville ta steget videre, og da drive noe for meg selv. Da jeg så denne stillingen var ledig var jeg veldig nysgjerrig og kunne ikke la være å søke!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg var jordbærselger i en alder av 14 år i hjembyen min i Brumunddal. Der satt jeg fra 09-16 hver dag i sommerferien og tjente minimalt, men det hjalp meg mye med å få god kundekontakt, som er en av mine styrker.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Prøve å gjøre alt selv, men i lengden har det vist seg at det er viktig å stole på sine ansatte, og fordele arbeidsoppgaver til dem.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg er trivsel for mine ansatte og ikke minst fornøyde kunder! Det er viktig å skape god atmosfære på jobb, og å se kunder mer som venner. Skape gode relasjoner med kunder. Jeg er veldig resultatsbevisst, så gode resultater er god motivasjon!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Største utfordringen med å være ung i arbeidslivet syns jeg er erfaring som en ikke har enda. Men det er veldig viktig når du er så ung, å vise at du er sulten, nysgjerrig, og villig til å lære.

- Fordelen kan være at du er ung og sprek, har masse energi til å bevise deg selv og ikke minst din leder hva du er god for. For den følelsen du får når du lykkes i det du gjør er fantastisk! Og det gir motivasjon og vilje som du kan ta med videre i både privat og jobb!

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Jeg er veldig opptatt av at ansatte skal ha det bra på jobb og ikke minst trives på jobb. Behandler du de ansatte med respekt vil du få respekt tilbake.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Vis pågangsmot, sett personlige mål og jobb mot det. Vær oppmerksom og vær bevist på det du gjør. Viktig å være nysgjerrig - og å ta initiativ! Gjør det lille ekstra så kommer du veldig langt! Jobb først med deg selv og hvordan du vil framstå i jobblivet.

- Et tips fra meg: I dag er er det mange A4-mennesker, som må være så «profesjonell». For meg er det viktig å være meg selv, la kunden bli kjent med deg som person. Ikke glem at kunder handler på følelser. Liker de deg så kommer de garantert tilbake!:)

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år ser jeg meg selv på Narvesen med mine gode, faste, hyggelige kunder som gjør både min og kundenes hverdag bedre!