Hudlege: - Betakaroten beskytter ikke huden mot sol

Betakaroten er et kosttilskudd som er populært for å forbedre og øke brunfarge. Mange bloggere og influensere sverger til

tablettene for dypere og varende brunfarge, men ifølge hudlege Børge Østhus ved Aleris Trondheim er ikke et ekstra inntak av betakaroten å anbefale.

- Antioksidanter som betakaroten er gunstig i normale mengder, det vil si naturlig inntak gjennom å spise frukt og grønnsaker. Det er ingen studier som konkluderer med at høye doser gir en tilleggseffekt og det er enkeltstudier som har vist skadelige effekter av høye doser betakaroten hos enkelte risikogrupper, forteller Østhus.

Skåner ikke huden mot solen

Flere leverandører hevder at pigmentet i betakaroten, karotenoid, beskytter huden mot solstråler. Dette stemmer ikke, ifølge Østhus.

- Som solbeskyttelse er det lite som tilsier at oralt inntak er særlig effektivt. I beste fall er denne beskyttelsen minimal etter langvarig bruk, forteller han.

Betakaroten er et naturlig forekommende pigment som du finner i mat fra planteriket. Spiser duet variert kosthold med for eksempel gulerot, paprika og søtpotet, vil du få nok av stoffet via kostholdet.

Gult og oransje fettvev

- Betakaroten er en antioksidant som kan omdannes til vitamin A og regnes derfor som et provitamin. Ved tilførsel av store mengder vil kroppen lagre betakaroten, blant annet i fettvev, og dette kan føre til at huden ser mer pigmentert ut. Dette er en annen farge enn det du oppnår etter eksponering til sol, forteller Østhus.

Han forklarer at fargestoffene i betakaroten farger altså underhudsfettet i gule og oransje toner ved stort forbruk, for noen vil dette gi en illusjon om brunfarge.

Får ikke flere pigmenter

Flere leverandører og influensere mener også at betakaroten gir økt pigmentproduksjon i kroppen.

- Betakaroten vil ikke påvirke huden til å produsere mer av det naturlige pigmentet melanin, som finnes i huden vår, forklarer Østhus.