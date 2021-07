Gynekolog Ingrid: - Du trenger ikke gå rundt og ha det vondt!

Noen plages mye, andre ingenting, men hva er egentlig menstruasjon?

Eggstokkene våre er fulle av egg. Hver måned modnes ett egg som frigjøres, det kalles eggløsning. I tiden før eggløsning har livmorslimhinnen blitt tykk for å gjøre seg klar til å ta imot et befruktet egg. Hvis egget ikke befruktes, vil den tykke blodfulle slimhinnen i livmorhulen avstøtes sammen med det ubefruktede egget, cirka to uker etter eggløsningen. Dette er menstruasjonen, sier gynekolog ved Baasland-klinikken, Ingrid Baasland. Menstruasjonsvæsken passerer gjennom livmorhalsen, inn i skjeden og ut av kroppen.

- Kort fortalt, er mensen det som følger en eggløsning dersom vi ikke blir gravide. En menstruasjonssyklus er en hormonell prosess hos kvinner som fører til eggløsning; den er et hormonelt samspill mellom eggstokkene og hjernen. Et hormon er et signal som sendes fra et sted i kroppen til et annet sted, litt som en epost, sier gynekolog Baasland.

- Menstruasjonssyklus er perioden mellom første dag i en menstruasjon til første dag i neste. Lengden på syklusen varierer, er oftest ca 4 uker, men kan variere mellom 3 til 6 uker. Tiden som går fra eggløsning til mensen er derimot litt mer fast. Den er på 12-14 dager, forklarer hun.

Derfor gjør det vondt

Når man har mensen, faller hormonmengden i kroppen. Så produserer livmora prostaglandiner, som igjen fører til at blodårene og musklene trekker seg sammen og får mindre oksygen.

- Det kan føles ut som om man har melkesyre i livmora når man har menstruasjonssmerter, forklarer Baasland.

Å føle smerter andre steder enn rundt magen og underlivet er også normalt, ifølge Baasland. Hun opplever ofte at pasienter har smerter i blant annet rygg og lår. Mange opplever også å bli kvalme.

Baasland legger til at å ha menstruasjonssmerter når man er ung er veldig vanlig.

- Noen opplever at de verste smertene går vekk når man blir eldre, forteller hun.

Noen opplever også ekstra sterke smerter på grunn av endometriose. Endometriose er en medisinsk tilstand der slimhinna som kler innsiden av livmoren, eller vev av samme type, begynner å vokse utenfor livmoren, for eksempel i bukhulen. Symptomer ved endometriose kan være sterkere menstruasjonssmerter, smerter ved samleie, avføring og urinering, forteller Baasland.

Dette kan du gjøre

Noen opplever mensen som smertefritt, andre har moderate smerter, og for noen er smertene så sterke at det kan gå ut over jobb og skole, forteller Baasland. Hun anbefaler å dra til lege eller gynekolog om man er sterkt plaget.

- Jeg er veldig opptatt av at man ikke trenger å gå rundt og ha det vondt. Det finnes mange forskjellige tiltak mot menstruasjonssmerter, forklarer hun.

Den vanligste behandlingen er ibuprofen eller naproxen, kombinert med paracetamol. Det er effektivt mot menstruasjonssmerter, ifølge Baasland. Hun forklarer at det ikke er noe i veien for å ta det i to til tre dager under menstruasjon.

- Om smertestillende ikke fungerer, kan man prøve hormonell prevensjon. Noen typer hormonell prevensjon fungerer ved å hemme eggløsning slik som p-piller, østrogenfri p-pille, p-ring, p-stav, p-plaster og p-sprøyte. Andre hormonpreparater gjør slimet i livmorhalsen lite gjennomtrengelig for sædceller og livmorslimhinnen så tynn at det blir ugunstige forhold for egg og sædceller. Uansett blir blødningmengden mindre og dermed har du færre smerter. Slite du med menstruasjonssmerter, kan du sammen med legen finn den type hormonell prevensjon som passer deg best, forteller hun.

Opplever man å bli nedstemt av p-piller, eller har andre årsaker til å ikke ta det, anbefaler Baasland hormonspiral eller østrogenfrie p-piller.

Må ikke blø hver måned

Baasland forteller at det er mange som tror at man må ha en blødning hver måned, men om man går på hormonell prevensjon er det ikke nødvendig. På hormonspiral, p-stav, p-sprøyte og østrogenfri p-pille er det mange som ikke har blødninger i det hele tatt.

- Bruker du p-piller, har du ingen vanlig menstruasjonsblødning da du ikke har eggløsning. Den blødningen du har på p-pillen, skyldes at det på hvert p-pillebrett er noen tabletter uten hormoner. Dette hormonfallet gjør at du får en blødning. De fleste, men ikke alle, p-piller er laget slik at du har en uke hver måned uten hormoner. Dersom du ønsker å unngå blødning for eksempel på grunn av smerter, kan du droppe den hormonfrie uken og gå rett over på neste brett. Slik kan du utsette blødningene i lengre tid, men du bør avklare med den som har skrevet ut resepten at det er en slik type p-pille og få instruksjon i hvordan du gjennomfører en såkalt long-cycle behandling, forteller hun.

Om man begynner å blø midt på et p-pille brett etter å ha stått på pillen i flere måneder, er det derimot på tide å ta en pause fra hormonene.

- Slik sier kroppen fra om at det er på tide med en blødning, og da er det greit å ta en pause på en liten uke.

Går man ikke på hormonprevensjon, bør man ha regelmessig menstruasjon.

- Faktorer som kan påvirke menstruasjonssyklus er stress, spiseforstyrrelser, meget hard fysisk aktivitet og ulike hormonforstyrrelser. Om du ikke har hatt menstruasjon på lenge, og ikke går på hormoner, er det viktig å oppsøke lege, anbefaler Baasland.

B-vitamin mot PMS-plager

Baasland nevner at det finnes noen studier som viser at vitamin B6 kan ha en mulig positiv effekt mot plager ved PMS.

- Også vitamin E kan gi en mulig effekt. Mange opplever å få væskeopphopning i kroppen før menstruasjon. Magnesiumtilskudd kan ha en dempende effekt på denne plagen, forteller hun.

Norsk gynekologisk forening foreslås både vitamin B6, magnesium og vitamin E som mulig behandling. Nattlysolje er derimot noe de ikke foreslår, da det er svært sprikende forskning på om kosttilskuddet har en effekt på PMS eller ikke. Bloggere som Caroline Berg Eriksen, har anbefalt nattlysolje til bruk mot plagene og anbefaler også å kutte ut sukker for å minske smerter og oppblåsthet før menstruasjon.

