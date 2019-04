Emma og Bjørn har den ultimate kjæreste-kontoen på Instagram

Da svenske Emma Sophia Victoria Larsson (34) møtte Bjørn Christer Lanche fra Trondheim på jobb på Hurtigruta, visste paret ikke at de syv år senere skulle vente barn sammen.

- Vi var kolleger og gode venner i en god stund. Etter Emma flyttet til Trondheim begynte vi å møtes på fritiden, og da ble vi plutselig ikke bare kolleger lenger, forteller Bjørn. Han og Emma har vært kjærester i fire år.

Den dag i dag er de fremdeles kolleger, både på Hurtigruta, men også på video- og bildejobber for flere kunder i Trondheim. Når barnet kommer, skal paret begynne å vlogge på Youtube om tilværelsen som nybakte foreldre.

Kjærestekonto

På Instagrammen Vibecouple deler paret bilder av seg selv på reiser i Norge og i resten av verden med sine 9000 følgere.

- Vi prøver å unngå klisjeer, forteller Bjørn, som legger til at de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger på parkontoen sin.

Paret har nylig lagd en video for Study Trondheim, som så langt har fått over 16 000 visninger.

Startet i California

I 2017 skulle paret reise til California for å være gjester i et bryllup. Etterpå var planen å kjøre rundt i staten på eventyr.

- Vi ville dele opplevelsen vår derfra med både venner og ukjente. Film- og foto er en stor hobby for oss begge, så da lagde vi like gjerne en Instagram sammen, forklarer Bjørn.

Navnet Vibecouple kommer etter «good vibes», altså å spre gode vibber.

- Da vi skulle finne ut av et navn så testet vi litt forskjellig, også var Vibecouple ledig, så da ble det det. Vi måtte jo ha noe med couple i navnet, siden vi har en parkonto, sier Emma.

Ifølge Emma er det derimot mye rart som kommer opp om man søker opp Vibecouple på nett.

- Det blir mange vibratorer når man søker opp navnet, forteller hun og ler.

Fredrik (27) sluttet som rørlegger – nå reiser han verden rundt med et filmkamera Fredrik Bye (27) vokste opp med film- og fotoapparat hjemme i Levanger. Nå har det som før bare var en hobby, blitt til en fulltidsjobb.

Foreldrevlogg

Emma og Bjørn deler interessen for hardt arbeid, og bruker gjerne flere timer hver dag før frokost på å redigere foto og video. Når jenta deres kommer til verden, skal paret starte en videoblogg på Youtube om livet som nybakte foreldre hvor fokuset er på å være ekte, humoristisk og informerende.

- Vi vil vise at livet ikke stopper opp om man blir gravid, eller når man får barn. Man kan gjøre alt man gjorde før, bare med litt tilpassing, forteller Emma, som har termin om bare én uke.

Paret er ikke redd for at vloggen ikke skal få mange seere.

- Hvis den ikke slår an, så har vi i alle fall en dagbok å se tilbake på fra vår tid som nybakte foreldre, og det er motivasjon nok, forteller dem.

Likevel ser det ut til at de ikke trenger å bekymre seg for seertallet. Allerede før første video er ute, har de fått tilbakemeldinger fra internasjonale følgere som vil lære norsk for å forstå hva de sier i vloggen.

- Det blir litt skummelt å dokumentere hvordan det er å være foreldre hver uke, vi har jo aldri gjort dette før og må bare lære mens vi holder på. Vi aner jo ikke hvordan det er å bli foreldre!

Hurtigruta og videoproduksjon

Emma og Bjørn jobber turnusarbeid med tre uker på jobb og tre uker av. Når de ikke er på Hurtigruta, bruker de all sin tid på å reise og å produsere videoer både for seg selv og andre.

- Vi har lagd reklamevideo for Hotell Frøya og for Trondheim kommune. Vi får faktisk mer tilbud enn hva vi får til å si ja til, forteller dem.

Oppskriften på suksess er både enkel og vanskelig, ifølge Emma og Bjørn.

- Stå opp tidlig, jobb hver dag og gjør noe du liker å gjøre. Da blir resultatet godt, forklarer dem.