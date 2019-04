Sondre (21): - Trondheim er ikke en by du reiser til for å bli inspirert

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut på Instagram med sin stil. Denne gangen har vi pratet med Sondre Dragset (21) fra Trondheim.

Han er snart ferdig med ett år i førstegangstjenesten, fra høsten av skal han studere.

Dragsets interesse for mote startet da han var bare tre år gammel.

- Jeg ville for eksempel alltid at sokkene mine skulle matche T-skjorta jeg hadde på meg.

Beskriv stilen din med tre ord!

- Mangfoldig, komfortabel og uformell.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Jeg ikke så mange rare plagg, men om jeg skal trekke frem et litt spesielt plagg så må det være en genser i fra det russiske merket Gosha Rubchinskiy. Den er veldig spesiell og jeg føler meg litt vågal når jeg går med den.

Er du et hypebeast?

- Jeg vil absolutt ikke kalle meg selv det. Personlig føler jeg at antrekket jeg har på meg sin helhet er mye viktigere. Selvfølgelig har jeg eid, og eier, plagg som enkelte mener det er en stor snakkis rundt, men de plaggene har jeg kjøpt på bakgrunn av at jeg liker trykket, snittet eller fargene. Jeg har aldri helt skjønt meg på dem som kjøper et plagg til dyre dommer, som de kun bruker på grunn av at sosiale medier gir et inntrykk av at plagget er kult.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Når jeg planlegger et antrekk, bruker jeg som regel å se i klesskapet etter et plagg jeg får en god følelse av. Deretter tar jeg ut det bestemte plagget og bygger antrekket rundt det. Selvfølgelig skal ting matche, noe jeg har satt høyt siden barndommen. Til slutt slenger jeg på noen kule ringer, armbånd og av og til et smykke eller en rumpetaske, for å gi antrekket det lille ekstra.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg mener stilen til folk i byen er under utvikling. Trondheim er ikke en by du reiser til for å bli inspirert, men jeg føler absolutt at flere og flere tør å utfordre seg selv. I tillegg føler jeg det er mer akseptabelt å ha sin egen stil nå enn før, likevel synes jeg Trondheim fortsatt er litt ensformig stilmessig. Det går mye i mørke farger og base-plagg. Jeg tror folk fleste synes det er tryggest å ligne på de andre i gjengen.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Inspirasjon er alltid like gøy å lete etter, jeg er en veldig utadvendt person, noe som har ført til at jeg har blitt veldig godt kjent med flere butikkselgere i Trondheim. Jeg henter derfor mye inspirasjon av å snakke med dem. Mange av gutta der reiser rundt i Europa på innkjøp og tar med mye inspirasjon fra storbyene. Livid og Retro er to av dem. Jeg bruker selvfølgelig også Instagram når jeg skal la meg inspirere. Jeg kan avslutte med et tips til dem som vil bli inspirert: se etter fargekombinasjoner, snitt og stoff du liker når du leter, ikke bare tenk på merket.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Når det kommer til favorittantrekk har jeg ikke noen antrekk jeg liker bedre enn andre. Jeg har mange favoritter jeg kombinerer på ulike måter, men mange av favorittene er jeg ikke førstegangseieren av. Det jeg liker best er å kombinere stiler hvor jeg kan ha en vintage skjorte sammen med noen trendy bukser, med kule sko og ringer. Jeg er veldig glad i bruktbutikker!

Hva vil du aldri bli sett levende i?

- Onepiece! Det kommer du aldri til å se meg gå i. Jeg kommer nok heller aldri til å følge trenden med cowboystøvletter og sko med tydelig opphøyd hel, eller slengbukse.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Den er vanskelig, men måtte valgt Leonardo DiCaprios antrekk fra Titanic! Det originale fra filmen selvfølgelig. Jeg kunne også valgt en helt klassisk dress fra Tom Ford, den Rami Malek brukte under årets Oscars 2019.

Er det noe du samler på?

- Sokker! Da jeg var i 5-årsalderen ble jeg inspirert av min mors sokkesamling og har siden samlet på morsomme og fargerike sokker. Snart har jeg nok anskaffet meg over hundre par med forskjellige sokker fra ulike merker, men majoriteten av samlingen er fra merket Happy Socks. Om jeg våkner og føler det er en litt kjip dag, bestemmer jeg meg ofte for å gå for et par fargerike sokker med prikker, striper eller forskjellig mønster. Slike ting syns jeg er gøy!

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Veldig usikker på hva det aller eldste plagget er, da jeg har en del retro og brukte klær - og vet ikke nøyaktig hvor gamle de plaggene er heller. Likevel, av de plaggene, har jeg en skikkelig kul militærjakke, som jeg vil tro er det eldste i skapet.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- For ti år siden vil jeg beskrive stilen min som klassisk. Den var faktisk inspirert av min morfar, som gikk i skjorte på jobb hver dag. I den perioden så jeg veldig opp til han, noe som resulterte i at jeg også endte med å gå i skjorte og klassiske gensere.

Er det noen kule trøndere vi bør intervjue her neste gang?

- En jeg føler har en mangfoldig stil, hvor han kombinerer norsk og japansk design er Allan Haugrønning (@ahaugr)! Helt rå stil! Absolutt en som tør å velge sin egen stil, noe det står mye respekt av.