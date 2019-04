Slik får du påskestemning - i byen!

Må du jobbe eller blir værende i byen i påsken?

Her er noen ting du kan finne på:

Rull av gårde på ski

Hvem har sagt at man trenger snø og fjell for å suse av gårde på ski?

Det er flere grupper i distriktet, og noen av dem leier ut rulleski til folk som har lyst å prøve. Det er kult å prøve noe nytt, og dessuten slipper du å finne ut om det var den røde eller blå skismøringen du skulle bruke!

Ski er påske, men når det ikke er snø i byen, må man ty til alternative løsninger:

Tolv strømmetips for den beste underholdninga i påska Stor eller liten, skummelt eller morsomt - her har du gode strømmetips til denne påska.

Spill brettspill

Klassisk påskeaktivitet, som ofte skjer på hytta. Har du ikke hytte, men vil komme deg vekk hjemmefra, kan du jo ta med venner ut til et koselig utested for å spille.

Flere barer i byen har brettspill liggende i hylla. Da slipper du å rydde huset, og du trenger ikke bruke penger på å kjøpe spill selv.

Er du ekstra gnien (og vil slippe å kjøpe noe for å måtte spille), kan du gå på biblioteket...

Bli brun

Sjansen for å bli brun i byen er vel gjerne relativt liten. Det er også en kjent sak at solarium øker risikoen for hudkreft.

Er du opptatt av å ha fin hud, kan du sjekke ut disse fem tipsene!

Selvbruning kan også gjøre underverker for at du ikke skal skille deg ut blant venner som kommer påskebrune hjem fra ferie. Da slipper du også solbrille-skille!

Spis på en restaurant

Alle helligdagene kommer brått på. Bor du alene og ikke har verdens beste handlevaner, er det stor grunn til å tro at du ikke har nok mat i fryseren til å klare deg gjennom en hel påske.

Da er det bra at det finnes nok av tilbud i byen.

Alt fra michelinrestauranter til take away-himmelen.

Lån krim på biblioteket

Få påskestemningen med en god krim du kan låne gratis. Så slipper du å ha betalt for en bok som viser seg å være dårlig.

Ekspertenes beste tips til påsketurer i Trøndelag Friluftsentusiastene Une Cecilie Oksvold og Børge Sollie fra Trondheim gir deg sine beste tips til påsketuren, enten du skal være i byen eller på hytta.

Quiz

Påsken er også tid for quiz! Finn fram gamle spørrebøker, bla opp de siste sidene i avisen, lag en intern Kahoot-quiz eller slå deg løs på Internett.

OBS: Det er også mange barer i distriktet som arrangerer quiz! Kan være verdt å følge litt ekstra med på arrangementsidene på Facebook!