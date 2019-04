Disse sommertrendene har moteløvene tro på i år

Våren har kommet til Trondheim, og om kort tid er det forhåpentligvis bra nok vær til å kunne gå litt lettere kledd. Vi har pratet med to moteinteresserte kvinner om hva de tror blir sommerens trender og IT-plagg. Ett hint: dyreprint.

Sara Flaaen Licius i Insp tror at leopard, zebra- og slangemønster blir en av sommerens store trender.

- Dyreprint er supertrendy akkurat nå, og det vil nok vare utover sommeren, forteller Flaaen.

Når sommeren kommer vil hun bytte ut leopard-fuskepelsen med skjørt og skjorter i dyreprint.

«Utility»-klær og retro sneakers

Hanna Helsø er en entusiast for street wear og sneakers. Hun har en samling på over 200 sneakers.

- Når det kommer til street wear er utility klær, for eksempel klær og tilbehør inspirert av «Alyx Studio», veldig trendy, det vil fortsette til sommeren også. I tillegg er baggy klær og tartan fremdeles i motebildet. Jeg har også har sett mye klær med lavendeltoner og spreke farger, forteller Helsø.

Hun trekker også frem at skandinaviske merker som Ganni, Han København og Mardou og Dean er på vei frem i motebildet.

- Retro sneakersmodeller og boots er store trender når det kommer til skotøy, forteller Helsø.

Nå ser hun frem til å legge fra seg dunjakka og tykke gensere, til bytte mot dongerishortser, lette topper og sneakers.

Feminine silhuetter, perlevesker og lyse farger

Til sommeren har Flaaen lyst til å kle seg lyst, lett og feminint - gjerne i årets pantone-farge: korallrosa eller beige, brunt og hvitt. I tillegg er også neongrønn en veldig trendy farge for tiden, forklarer Flaaen.

- Jeg tror definitivt at man bør satse på skjørt i sommer. Det er så feminint! I år florerer det spesielt av lengre skjørt, spesielt i sateng. De er komfortable, og de kan styles på utallige måter. Jeg kommer til å bo i skjørt i sommer, forteller hun.

I tillegg til skjørt, er feminine og kule vesker en stor trend til sommeren ifølge Flaaen.

- Jeg tror definitivt statement-vesken er der for å bli. Det har lenge vært populært å la vesken ta stor plass i antrekket, og dette kommer heldigvis til å vare! Perlevesken er et godt eksempel på dette. Personlig synes jeg det er sykt mange kule vesker i butikk hos spesielt Zara, sier hun.

Sommerstil på budsjett

- Jeg henter veldig mye inspirasjon til antrekk på både Instagram og i kvinnemagasiner. Jeg kjøper alltid franske, britiske eller amerikanske Vogue når jeg er ute og reiser, og disse blar jeg ofte tilbake i sesong etter sesong. Ellers har jeg innsett at jeg er mer og mer opptatt av at sommerantrekkene mine skal være både fine og komfortable, forteller Flaaen.

Selv om man lar seg inspirere av Vouge, trenger man ikke knuse sparegrisen helt. Ifølge Flaaen er det mange måter man kan sikre seg sommergarderoben på budsjett.

- Jeg vil anbefale å handle brukt! Det er så mange skatter å finne på vintagebutikker, marked og på enten Tise eller Finn.no. Det er også både kult og praktisk å byttelåne plagg med venninner. Jeg og mine venninner gjør mye dette selv, like mye til hverdags, som når vi skal ut på noe spesielt og når vi er på ferie. I tillegg anbefaler jeg å sjekke ut alle salgene både på nett og i butikk helt fra januar, spesielt om det er noe spesifikt du er ute etter, forteller hun.

I tillegg til å byttelåne eller handle brukt, er planlegging et godt tips for å unngå bomkjøp, ifølge Flaaen. Hun planlegger alltid antrekk når hun er på shopping, slik at hun vet at hun har flere plagg og tilbehør i garderoben som passer med det hun kjøper inn.

- Det er også smart å være litt streng med seg selv; for med en gang solen er tilbake om våren frister det gjerne å skifte ut hele garderoben, men for min del resulterer det som oftest i veldig mange spontane bomkjøp. Det er bare ikke alltid så lett å beherske seg, men det går an å prøve.