Jørn Bjørn (29) bor i Trondheim - er Norges yngste til å besøke alle verdens land

Jørn Bjørn Augestad (29) fra Finnøy har reist fra Sverige til Norge på et 200-kroners skateboard fra Kina, reist Afrika på langs tre ganger og padlet Norge på tvers i gummibåt. Nå er han Norges yngste til å reise til alle verdens land og den syvende yngste i hele verden.

- Jeg liker å slå rekorder, forteller han.

Nå er han i Trondheim, hvor han har bodd og jobbet som reiseagent de siste syv årene, all den tid han ikke har vært på reisefot. Nå skal han flytte tilbake til hjemstedet Finnøy, før han skal kjøre til Ghana i sommer. Etter det flytter han til Nepal for å bygge en skole av plastflasker.

Det startet på utveksling

- Da jeg vokste opp, hadde familien min ofte utvekslingsstudenter i hus. Det gjorde at verden ble litt nærmere stua vår på Finnøy. Da jeg var 16 år gammel dro jeg på utveksling til Østerrike fordi jeg ville stå mye på snowboard. Jeg endte opp med å bare stå på snowboard et par ganger, men i helgene kjørte vi til naboland i Europa på eventyr. Jeg innså at verden var mye større enn Finnøy og Norge, forteller Augestad.

Helt siden han var på utveksling på videregående har han brukt all sin tid på å tenke på hvor han skal reise. I tillegg har han også rukket å studere.

- Jeg bachelorgrad i internasjonal kommunikasjon fra HIØ, og tok en master på Edinburgh business school som fjernstudent. Jeg tok et år utveksling på videregående i Østerrike med AFS, et semesterutveksling i Milwaukee, USA og et semester i Cape Town, i Sør Afrika, forklarer han.

- Jeg føler meg privilegert som har fått opp øynene for verden i en ung alder.

Risikerer livet for opplevelser

Augestads favorittminner fra turene han har vært på, er ofte opplevelser hvor både frykt og spenning har vært involvert.

- Jeg satt i en togvogn under åpen himmel i nesten 18 timer på verdens lengste tog. Turen gikk fra Choum, en liten by i midten av Saharaørkenen til Nouadhibou, som er den nest største byen i Mauritania. Det ble så kaldt om natta at jeg og de jeg reiste med måtte ligge tett inntil hverandre for å holde varmen i kulda, forteller han.

Togturen gikk forbi verdens andre største monolitt. Bare Ayers rock i Australia er større.

- Vi kjørte forbi monolitten i solnedgangen i ørkenen, det var et vakkert syn.

I tillegg til en rekke vågale togturer, har Augestad brukt mye tid under vann. Han har svømt fritt med flere titalls delfiner, levert post til verdens første aktive postkontor under vann i Vanuatu og svømt med haier. I Tonga opplevde han å svømme med to knølhvaler.

- Jeg booket en tur med hvalsvømming i Tonga. Det var kun jeg og kapteinen ombord i båten, plutselig så roper kapteinen til meg at jeg skal hoppe - og det gjør jeg. Så endte jeg opp med å svømme få meter unna to knølhvaler, mor og barn. Barnet var nysgjerrig og svømte mot meg, før det snudde igjen. Jeg har foreviget minnet med en tatovering av to hvaler på brystet, forteller Augestad om den skumle, men svært minnerike opplevelsen.

- Vær en kameleon

- Hvert eneste land har gitt med noe og lært meg noe nytt. Alle land er veldig forskjellig, mange tror at hvis du har vært i ett land i Sør-Amerika har du vært i dem alle. Det stemmer ikke, forklarer Augestad, som har vært i alle 195 FN-land/stater.

Ifølge Augestad er Pakistan et av de mest undervurderte landene i verden.

- Det er lite kostbart, rikt på opplevelser, kultur, god mat og natur. Landet har regnskog, fjell, isbreer, fossefall og sjø. I tillegg er de ikke vant til å ha turister der, så du blir tatt helt fantastisk imot av dem som bor der, forteller han.

Noen andre favoritter Augestad har er Etiopia, Madagaskar og Vanuatu.

- I tillegg er de mindre landene som Lesotho og Bhutan kule, men veldig små.

For å få autentiske og ikke minst rimelige opplevelser, bruker Augestad «Couch surfing», et nettsted tilbyr sine medlemmer muligheten til å overnatte gratis på en sofa når de er ute og reiser.

- Det kan være trygt og greit å reise verden rundt. Mitt beste tips er å bli kjent med noen som bor der, slik at du kan følge deres regler og rutiner. Også er det greit å ikke stikke seg ut for mye, vær som en kameleon, råder han.

- I Nord-Korea og Turkmenistan var det litt mer tungvint å reise rundt, man må nemlig alltid ha med seg en lokal guide. Nord-Korea overrasket virkelig, man kan gjøre alt så lenge man har et forhåndsgodkjent program, som å dra ut på byen for eksempel. En kveld snek jeg meg ut forbi guiden og tok noen bilder av en lekeplass. Jeg ble stoppet, og måtte slette bildene, men det er helt trygt å reise dit.

Den største utfordringen

I tillegg til finansiering av reisene, var det én ting som var spesielt utfordrende for Augestad: visum. Da han skulle reise til Libya, måtte han betale et selskap for å få papirer som viste at han trengtes i landet for å jobbe som ingeniør for et firma. Libya gir nemlig ikke ut turistvisum.

- Jeg måtte betale mange tusen kroner for visum til Libya. Det gjorde Libya til det dyreste landet jeg reiste til. Da jeg skulle gjennom grensekontrollen var jeg utrolig nervøs, jeg er jo ingen ingeniør og var redd jeg måtte bevise det i tillegg til papirene. Heldigvis stempla de papirene mine, og jeg fikk reise inn i landet, forteller han.

Da han skulle til Saudi-Arabia, var opplevelsen helt annerledes.

- Jeg fikk transittvisum og mailet ambassaden som var overrasket over at noen i det hele tatt hadde fått visum, som tillot meg å reise fritt der. Så de tilbød å vise meg rundt i byen mens jeg var der, fordi det er nesten aldri noen som får det.

Eier ingenting

Han forteller om en av grunnene til at det har vært enkelt for han å reise verden rundt.

- Jeg er en minimalist, jeg eier nesten ingenting og kjøper ingenting. Alle pengene mine går til reising, og jeg er veldig økonomisk, forteller Augestad, som nesten aldri tar taxi eller sover på hotell på reise.

Nå ønsker Augestad å skrive bok om opplevelsene sine, mens han reiser rundt om i verden.

- Jeg har allerede vært i kontakt med litt mindre forlag, men ønsker å vente litt for å se hvilke muligheter som kan åpne seg, sier han.

I tillegg ønsker han å starte sitt eget reisebyrå. Han er allerede godt i gang, i juni skal han arrangere en tur hvor man kan bli med på en kjøretur helt til Ghana.

- Det er bare å bli med!

«Reising handler ikke om å se mest mulig ting, men å se ting på en ny måte».