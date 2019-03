Miriam (22) fra Malvik deler oppskriftene sine med over 20 000 andre

Jobb: Student og matblogger

Alder: 22

Instagram: @mealsbymiri

Følgere: 23 425

- Grunnen til at jeg bor i Melbourne, er fordi jeg ville bo i en storby med mye kultur og digg mat, med konserter og festivaler i fleng! Da ble Melbourne et naturlig valg.

- Kjæresten min Simon fant også et studie han ville gå, så da søkte vi oss inn samtidig og flytta inn i en liten leilighet sammen, og trives kjempegodt! Vi har bodd her siden 2018, forteller Miriam Frøiland Haug.

Hvor lenge har du vært veganer?

- Jeg tror det må være rundt tre år siden jeg ble veganer nå, og på den tiden hadde jeg vel vært både pescetarianer og vegetarianer i cirka fem år før det. Det var mest på grunn av etiske årsaker, og litt miljø. Da jeg fant ut det gikk an å leve helt fint uten animalske produkter, kunne jeg ikke lenger moralsk forsvare å utnytte andre skapninger hverken i form av mat, kosmetikk eller klær.

Får du mange dumme spørsmål om din veganske livsstil?

- Jeg har faktisk unngått mye av slike spørsmål her i Melbourne, da de fleste vennene mine er andre veganere som jeg har møtt fra sosiale medier! Til og med før jeg flyttet var jeg så heldig å jobbe med masse andre likesinnede mennesker på Lush, så det var sjeldent jeg traff på noen som stilte meg de klassiske «hvor får du i deg protein fra?» og «spiser du bare salat du da?». Det hender jo så klart innimellom, da.

Hvordan er det å være veganer i Melbourne, sammenlignet med Trondheim?

- Det er en helt annen verden! Vegantilbudet både i butikker og restauranter er mye større, og hele bevegelsen er mye mer utbredt. Jeg har ennå ikke møtt på noen som aldri har hørt om veganisme her. I tillegg er det mye enklere å finne likesinnede venner å omgås.

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Det kommer vel an på om det er i Australia eller Norge. I Australia er det vel en god del jeg ville gitt sparken! (Ja jeg tenker på deg Fraser Anning). Også ville jeg gjort det litt enklere for nordmenn å få oppholdstillatelse her, he he.

- I Norge derimot, tror jeg kanskje ikke jeg hadde rukket å få gjort så mye som statsminister, selv om jeg hadde hatt et helt år på meg.

#Hundekjendis Trondheimshunden Luca har 46 000 følgere: - Han har noen divaøyeblikk innimellom Luca har 46 000 følgere på Instagram. - Jeg vil dele bilder av Luca med verden, forteller eier og fotograf Veronica Gangstø.

Hva har bekymret deg den siste uka?

- I det siste har jeg innsett at jeg snart er halvveis i bachelorgraden, så spørsmålet om hva jeg vil gjøre etterpå og hvordan jeg skal få bli værende i Australia, er noe som har holdt meg våken om nettene i det siste. Ellers har du jo klassikere som ny-nazisme og global oppvarming som alltid henger over meg.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Etter hvert som påska nærmer seg, har jeg begynt å planlegge ferieturen til Gold Coast, så det er vel lyset i enden av tunnelen for meg akkurat nå oppi alle studiene. Ellers har jeg drukket mye digg kaffe og sett mange fine hunder!

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Jeg tror faktisk jeg ville ha møtt meg selv som 50-åring? Eller hadde det kanskje fått universet til å kollapse?

Solveig (95): - Jeg liker å gå tur med slike kjekke gutter! Seks ungdommer fra entreprenørskapslinja på Thora Storm har startet sin egen bedrift for å få koble inaktive eldre med unge jobbsøkende. - Sykehjemmene har ikke kapasitet til å aktivere alle.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Nå drar jeg ikke så mye på byen egentlig, men om jeg må velge blir det fort Habitat, de har den beste pizzaen og det beste ølet!

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Nå kommer jeg egentlig fra Malvik, så det er vel fort langs Malvikstien og Høybyen jeg går. Om jeg er i Trondheim blir det fort bare langs Bakklandet!

Hva er det beste – og verste – med Trondheim

- Det beste er at vi har verdens beste Lush-butikk, og Kafé soil.

- Det verste er uten tvil været.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Det må nok fort være favorittbaristaen min, Iren fra Kafe Soil! Årets høydepunkt er alltid å dra innom henne og kjøpe en havrecortado når jeg er hjemme på juleferie.

Mer støtte til psykisk helse for studenter i utlandet Studentorganisasjonen ANSA får ekstra penger til å utvide tilbudet innenfor psykisk helse for norske studenter som studerer i utlandet.

Hva er dine tre favorittinstagrammere?

- Nei nå gjør du det vanskelig altså! Hvis jeg må velge, så blir det fort @itslizmiu @amandaducks og @oatmeal_stories.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

-Yes!

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram-kjendis»?

- Hadde det ikke vært for Instagram-brukeren min, hadde jeg nok aldri blitt kjent med 70 prosent av vennene jeg med omgås i dag! Det negative er at jeg kan kjenne litt på prestasjonsangsten i blant. Når jeg vet hvor mange som kommer til å se oppskriftene jeg poster blir det fort slik at jeg setter litt høyere krav til det jeg lager, og da kan det fort bli litt ekstra stressende når ting ikke går helt etter planen på kjøkkenet.

Om du aldri startet å skrive blogg – hva hadde du gjort i dag?

- Jeg liker å tro at jeg fortsatt hadde studert her i Melbourne! Jeg hadde nok hatt et enda større fokus på musikkindustrien som var det jeg egentlig hadde tenkt å jobbe med da jeg flytta hit. Nå har jeg derimot også blitt litt interessert i matblogging og diverse veganske mat-arrangementer, så vi får se hvor jeg ender opp.