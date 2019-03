Thea (22): - En av mine favorittvesker er kjøpt på en leketøysbutikk

I spalten #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut på Instagram med sin stil. Denne uken har vi møtt dansekunstner Thea Setsaas Kjeldsberg (22).

- Jeg vil beskrive stilen min som fargerik, leken og eksperimentell, forteller Kjeldsberg.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Jeg har alltid vært fascinert av kunst og har elsket å kle meg ut. Jeg tror nok at jeg allerede som liten hadde en interesse for klær, farger og glitter, da jeg er vokst opp med en pappa som har vært glad i mote, og en mormor i tiger-leggings og lilla maskara.

- Spesielt kan jeg huske de gangene jeg fikk slippe løs på badet til mormor. Der åpnet det seg en ny verden med alt fra neglelakk, leppestifter, smykker, parfymer og hatter i alle mulige farger.

- Jeg tror også det å være dansekunster har vært med på å forme meg og min stil. Gjennom dansen har jeg eksperimentert mye med kostymer og vært vant til å ikle meg disse. Så det er vel en av grunnene til at det å leke med klær ligger så naturlig for meg.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Har flere plagg som kan bli sett på som «rare». Disse plaggene er gjerne klær jeg har tatt vare på, og som ble brukt for lenge siden. Plagg som bare ikke gir mening i hodet mitt lenger, men som jeg likevel ikke har helt klart å skille lag med.

Hva tenker du når du skal sette sammen et antrekk?

- Som regel starter jeg med et klesplagg jeg vet jeg har lyst å bruke den dagen, eller noe som fanger oppmerksomheten min når jeg åpner klesskapet. Deretter skaper jeg resten av antrekket rundt. Jeg elsker å leke med forskjellige lag med klær. Her mikser jeg gjerne forskjellige stiler eller mønstre.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg tenker at det viktigste er at man selv liker hva man går med, og føler seg vel i det. Ikke alle bruker klær som en måte å uttrykke seg selv på, og det må også være greit. Når det kommer til stilen til folk i Trondheim så synes jeg at vi henger litt etter når det kommer til det å eksperimentere med klær. Det er mye av det samme som går igjen, med hensyn til hva folk kler seg i. Det handler ikke om å følge hver en trend, for det gjør jeg ikke selv heller. Men det hadde vært kult om flere kunne tørre å vise seg frem gjennom bruken av klær.

- Alle som kjenner meg vet at jeg griper enhver anledning til å pynte meg, så jeg skulle ha ønsket at det hadde vært mer akseptert å gå «all out», til og med på vanlige hverdager.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Inspirasjon kommer fra alt og alle rundt meg, sosiale medier, musikk og kunst! Jeg er også veldig inspirert av hvordan mote kan sees gjennom et barns øyne. Som jeg nevnte tidligere, det å være barn og kunne kle seg ut og ikke føle at man har noen hemninger, jeg elsker den tankegangen!

- Det er fantastisk hvordan barn bare plukker ut sine favorittplagg, og har på seg disse uten noen tanker om det er fint eller rett anledning. En av mine favorittvesker er kjøpt på en leketøysbutikk!

Hva er ditt favorittantrekk?

- Det må nesten bli dette:

Hva er antrekket du har hatt på deg som du angrer på at du hadde på deg?

- Det er ikke veldig mange antrekk som jeg vil si at jeg angrer på. Alle stilene og fasene jeg har hatt opp gjennom årene har gitt mening der og da.

Hva ville du aldri blitt sett levende i?

- Helst vil jeg ikke sette noen begrensninger for meg selv på klesfronten, men hvis jeg var nødt til å velge må det bli ekte pels!

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Det første jeg tenker på er den vakre tinsel-jakka mi som henger og venter på meg i klesskapet. Den har jeg ennå ikke hatt anledning til å bruke, men den er SÅ rå!

Er det noe du samler på?

- Ja! Jeg lever for store øredobber og søte håndvesker.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Pappas hullete Levis bukse fra 80-tallet.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Thea, 12 år.