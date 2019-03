Katrine (22): - Jeg følte aldri jeg passet helt inn i Trondheim

Alder: 22 år

Instagram: @katalbarocco

Følgere: 20,7k

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi det er så mye som kunne blitt gjort. Jeg hadde satt en regel om at de som ikke trenger bil kjøper elbil eller tar kollektivtransport. For å ha vanlig bil synes jeg man bør ha lang vei til jobb, eller en annen god grunn. Det er alt for mange unødvendige bilkjøp!

Hva har bekymret deg den siste uka?

- Global oppvarming, det har vært 19 grader og sol i London! Gikk rundt i sommerantrekk og drakk frappuccino hele uka. Det jo digg, men hallo? Det skal ikke være så varmt.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Ingenting får meg i like godt humør som ei god, energisk treningsøkt!

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Hadde ikke stresset så mye for å møte noen kjendiser, men hadde vært hyggelig å tilbringe litt mer tid med morfar.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Det skal sies at jeg nesten aldri besøker Trondheim lenger, så jeg aner ikke hva stedene en gang heter lenger. Jeg brukte å barhoppe på Solsiden, er alt for rastløs til å bare være på en plass.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim hvor drar du da?

- Elsker å gå fra Rosenborg nedover mot Bakklandet, også er det ingenting som bringer mer barndomsminner enn Buran og Lademoen for meg. Så definitivt den ruta.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- For meg er Trondheim skikkelig bittersøtt, faktisk. Jeg følte aldri jeg passet helt inn, så det må vel være det som er det verste. At det er så lite folk, at det ikke gir alle sammen rom for å passe inn og at det derfor blir vanskelig å finne seg selv.

- Det beste med Trondheim er at folk vet å ha det gøy, trøndere kan feste!

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Mamma. Rå dame!

Hva er dine tre favorittbloggere/instagrammere?

- Sånn bortsett fra at hele vennegjengen min er skikkelig gode på Instagram, så inspireres jeg av blant annet @karinaelle og @sofiajamora. Også syns jeg @therealtarzann ikke er dum å se på *host*, jeg mener han lærer bort masse kunnskap om dyr, he he.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

Hva er det kuleste du har gjort som resultat av sosiale medier?

- Mye kult har kommet ut av sosiale medier, har vært gøy å være modell for Mymuse både for diverse fotoshoots og undertøyshowet de hadde i vinter.

- Sosiale medier har også ført meg sammen med noen av de nærmeste jeg har, som for eksempel Helene som jeg bor med og har vært bestevenn med siden dagen vi møttes.

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram-kjendis»?

- Jeg ser ikke på meg selv som en instakjendis, men det mest positive er å møte så mange fine folk med samme interesser. Det mest negative når man eksponerer seg selv, er at folk føler de kjenner deg og lager et eget bilde av hvem de tror du er.

Hvordan har sosiale medier hjulpet deg karrieremessig?

- Har fått vist frem at jeg kan redigere videoer og ta fine bilder via sosiale medier. Derfor har jeg endt opp med ansvar for Instagram i alle butikkjobbene jeg har hatt. Jeg har også fått blogget litt og lagd produktvideoer på nettsiden til den gamle jobben min på «Marina miracle».

- Jeg har også samarbeidet med store treningsmerker og vært modell her og der. Sosiale medier er generelt en bra ting å kunne mestre, nå som det er en så stor greie.

Om du aldri hadde vært influenser, hva hadde du gjort i dag?

- Hadde vel gjort det samme som jeg gjør i dag, med egne prosjekter gående og jobbet for å bli min egen sjef. Det er ingenting passer meg mindre enn en åtte til fire-jobb.