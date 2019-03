Simon (18): - Jeg går heller med kjole enn skinny jeans en hel dag

Simon Myhr (18) beskriver seg selv som en energisk gutt fra Trondheim.

- Jeg er sosial, optimistisk og åpensinnet. Smilet og klærne mine er det som fanger oppmerksomheten til folk, forteller han.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Jeg har egentlig alltid likt å uttrykke meg med klær. De forteller liksom alt om deg uten at du trenger å si noe. Så det er vanskelig å si spesifikt hvor den kommer fra, men A$AP Rocky og Tyler The Creator var kanskje de som virkelig fikk meg interessert i mote.

- De to eldre brødrene mine har også vært med på å få meg til å bli komfortabel med å være med selv og uttrykke meg fritt gjennom mote.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Det må enten være en stor svart genser som jeg skulle klippe litt kortere, men da jeg klipte den, ble den til en crop top som knapt dekte brystvortene mine. Eller en hvit t-skjorte med blod og sæd på.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Først og fremst må antrekket representere humøret mitt. Så jeg ser etter et plagg eller et par sko som passer til følelsene mine, som jeg bygger resten av antrekket rundt.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Alt for mange som bryr seg om hva andre folk syns er kult! Jeg tror mange ender opp med å prøve å passe inn i stedet for å kle seg i det de faktisk synes er kult. Generelt syns jeg mange folk ikke kjenner seg selv, de prøver for mye å være andre. Men da legger man fortere merke til de som skiller seg ut da, som gjør det lettere for folk med samme tankegang å treffes.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Fra alt! Det kan være en sang som snakker til meg, logoen på noe mat fra Rema 1000, en film jeg elsker eller naturen.

- Men, Instagram er nok det stedet jeg lettest henter inspirasjon.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Har dessverre få bilder av favoritt antrekket mitt, og de jeg har blir spart til et magasin som kommer om ikke veldig lenge.

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer på at du hadde på deg?

- Dette er kortere tid siden enn jeg liker å innrømme. Tror det er 3-4 år siden.

Hva vil du aldri bli sett levende i?

- Skinny jeans! Hvis jeg hadde valget mellom å gå med skinny jeans en hel dag, eller en kjole, hadde jeg valgt kjolen hver gang.

Dette er landene nordmenn frarådes å reise til, men Jørn (29) har vært i alle sammen – Hvis jeg hadde latt være å reise til land som Utenriksdepartementet advarer mot, hadde jeg gått glipp av noen av mine beste reiseopplevelser, sier globetrotteren.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

Dressskjorta jeg har tatt fra pappa, med en hvit «I love NY»-genser fra Raf Simons over. «Flame chinos» fra Verborgen Studios. Maison Margiela «Replica» sko. Alle ringene og smykkene mine pluss Joey Bada$$ sin hjemmelagde lillefinger-ring. Og kanskje en «du-rag» og et par «cat eye»-solbriller fra Prada.

Er det noe du samler på?

- Klær, ringer og smykker med sentimental verdi for meg.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Dette er nok litt mer enn 10 år siden, men jeg valgte ut alle klærne selv, og var veldig fornøyd:

Er det noen kule trøndere vi bør intervjue her neste gang?

- @Banditjaevel på Instagram. Ei sykt kul dame med litt samme smak som meg innenfor mote. Og jeg er faktisk så heldig at jeg får kalle henne dama mi! <3