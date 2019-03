Hunden Luna har 114 000 følgere på Instagram, nå skal hun gi ut bok

Annette Lill Hauge (27) fra Trondheim er eieren til hunden Luna, og personen bak @Luna.the.berner, som har 114 000 følgere på Instagram.

Hauge er utdannet fotograf, og jobber på sykehjem.

- Noen ganger har jeg med meg Luna på jobb. Luna synes det er fantastisk gøy å være der, og det betyr mye for beboerne å få besøk av henne, forteller hun.

Luna er 3,5 år gammel og er av rasen Berner Sennenhund.

- Luna er alltid i godt humør, hun er tillitsfull og glad i alt og alle. Hun er 38 kilo av ren kjærlighet, som ikke er klar over sin egen størrelse! Hun elsker å være med på tur like mye som hun elsker å ligge i fanget mitt i sofaen, sier Hauge.

Hvorfor lagde du Instagram til hunden din?

- Ideen om å lage Instagram til Luna, dukket opp dagen etter at jeg hadde hentet henne, i juni 2015. Jeg hadde ønsket meg en Berner Sennenhund helt siden jeg gikk på barneskolen, og var så glad for at drømmen min endelig hadde gått i oppfyllelse.

- Jeg ville vise henne fram til «alle», men ettersom jeg har en del venner som ikke deler samme entusiasme for hunder, så tenkte jeg at jeg kunne lage en egen Instagram-konto til henne. På dette tidspunktet var jeg totalt uvitende om at det fantes en «hundeverden» på Instagram, og at Instagrammen til Luna kom til å ta fullstendig av.

Hvordan fikk hunden din så mange følgere?

- Det finnes mange kjæledyr-kontoer på Instagram, og man må ha det lille ekstra for å skille seg ut. Jeg tror nøkkelen til å få følgere er å ha god kvalitet på bildene og å finne sin egen greie. Hovedmotivasjonen vår er å glede folk. Jeg får meldinger fra folk rundt omkring i hele verden, som forteller meg at hvis de har en dårlig dag, så går de inn på Instagram-kontoen til Luna og blar seg gjennom bildene, også blir de i godt humør av det.

- Luna betyr utrolig mye for meg, og det å høre at hun betyr så mye for så mange andre, er utrolig sterkt og artig å høre.

Hva er det beste som har skjedd som resultat av Instagram?

- Noe av det fineste med må være alle de fine meldingene jeg får, både fra folk som forteller meg hvor glade de er i Luna, men også fra folk som sier at de vil reise til Norge, bare på grunn av naturbildene de har sett gjennom Lunas Instagram. Vi er glade i å være på tur, utforsker stadig nye plasser, og vi deler det både på historien og i «feeden», og det å da få vite at man bidrar til å inspirere andre til å komme seg ut på tur, og i tillegg reise til Norge fra utlandet, er utrolig gøy.



- Det aller gøyeste som har skjedd, må være det at vi skal gi ut bok! I fjor ble jeg kontaktet av et forlag, som satte meg på ideen om å lage en bok om Luna, og siden har vi jobbet med det. Jeg er utrolig heldig som får ha Luna i stua hver eneste dag, og ved å kjøpe boka får andre også muligheten til å få ha en liten bit av henne i stua si, samtidig som at de får bli enda bedre kjent med henne.

Boken til Hauge og Luna er på forhåndssalg nå, og blir ferdig til sommeren.

Hvordan er det å ha en mini-kjendis til hund?

- Selv om jeg har hatt Instagram til Luna i noen år nå, så er det fremdeles surrealistisk for meg at hun er så populær verden over, noen ganger må jeg faktisk klype meg selv i armen. Føler meg utrolig heldig som får ha en så fantastisk hund i livet mitt, og ikke minst det å få dele henne med så mange andre.

Har Luna blitt diva etter å ha fått mange følgere eller er hun fremdeles jordnær?

- Kjendisstatusen har foreløpig ikke gått Luna til hodet, så vi har ingen planer om å flytte til Hollywood, men vi gleder oss til å se hva fremtiden bringer.