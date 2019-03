Yme (22): - Om jeg ikke har kunstnerisk frihet i jobben om 10 år, vil jeg heller være død

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Sist snakket vi med Martin (22) som hadde trenerjobb allerede som 15-åring.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Denne uka snakker vi med Yme Jørgensen (22) som studerer regi ved Norsk skuespillerinstitutt og høyskole.

Hva jobber du med?

- Jeg jobber for tiden med flere prosjekter som alle er i startfasen, men det er alt fra kortfilm og spillefilm, til teater.

- Fokuset har i en stund ligget på å kunne skape og bringe liv til filmer i undersjangeren eksistensielle grøssere inn i Norge.

- Hovedprosjektet som står for tur er kortfilmen “Deadwax life”. Filmen tar for seg en ung manns tilbakeblikk på definerende momenter i hans liv mens han gjennomgår en overdose. Den tar for seg mange ulike tema, men hovedfokuset i prosjektet er å utforske de ulike relasjonen til hovedkarakteren.

Matoma bekreftet til Festningen-festivalen Han er strømmet over én milliard ganger. I sommer skal han spille i sitt eget nabolag.

- Ellers ligger det vel en liten skuespiller i dvale i meg som kanskje dukker opp i en film eller to.

Hvor lenge har du drømt om å jobbe som regissør?

- Drømmen oppsto vel da jeg snublet over en 3-disk-spesialutgave av Terminator 2: Judgement day, da jeg innså at å være regissør kunne sammenfatte mange av mine hobbyer og interessefelt.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb fikk jeg da jeg var 13 år og gikk ut på å makulere gamle dokumenter på et kontor ved NTNU. I fire dager befant jeg meg inne på et rom som kunne vært lyssatt av Darren Aronofsky og lydlagt av David Lynch.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg begikk et makabert toalettbesøk på et sett hvor toalettet lå vegg i vegg med rommet opptak foregikk. En ting var frustrasjonen fra regissøren og innspillingslederen, men det verste var blikket til lydmannen. Et blikk som fikk meg til å innse at riktig lyd kan sette enhver stemning. Jeg undres på om han noen gang får ekkoet av seansen ut av hodet sitt!

Hva motiverer deg?

- Det som motiverer meg er å skape noe som kan nå ut til andre og forhåpentligvis resonnere med dem. At det jeg lager er noe som setter i gang følelser. Den bakenforliggende grunnen kan vel også være et lite behov for anerkjennelse.

Youtube skrur av kommentarer Tjenesten fjerner kommentarfeltet på millioner av videoer.

Hva er den største utfordringen med å være ung i filmbransjen – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen jeg har møtt er vel tvil. Fordelen er at du har ingenting å tape på å satse alt på ideene dine og alt det vakre enn sitter inne med, som ikke er håndgripelig for noen andre. Spørsmålet er vel da om man tørr!

Hvordan vil de du jobber med beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Entusiastisk, rar, poetisk, klumsete, sta og lur. Venner har vel, forhåpentligvis, et mer nyansert blikk på meg.

Hva er dine beste tips for lykkes i bransjen?

- Hvorvidt jeg kan uttale meg om å lykkes i en bransje jeg selv står på terskelen til å entre vet jeg ikke, men det jeg har dyrket så langt er: vær ydmyk, men ikke feig. Vær ærlig, men ikke slem. Finn mennesker som du har en gjensidig respekt for, legg igjen ego ved døra og dyrk den felles skapergleden dere deler rundt en idè som kun dere kan bringe til live.

Skrekkhotellet kommer tilbake En ny Dumbo-film er rett rundt hjørnet, Løvenes konge i ny drakt kommer til sommeren – og «Frost 2» har premiere i USA 22. november.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Pussige spørsmål krever pussige svar. Om jeg ikke er i prosess og jobber ut fra den samme kunstneriske friheten som jeg har nå, så er vel det beste jeg kan håpe på død.

Vet du av noen andre unge jobb talenter som vi burde snakke med?

Kine Grøtt - Produsent

Ole Henrik Furuberg Karlsen - Produsent

Vokalisten i Venner, Sofie Olaisen, er en finurlig dame