Dina (18): - Jeg angrer på alt jeg gikk med for fire år siden

Dina Almakhrami (18) flyttet fra Jemen til Trondheim i ung alder. Hun drømmer egentlig om å bo i en litt større by.

- Jeg trives godt her, men jeg drømmer om å bo en by jeg kan utforske mer. Jeg elsker å dra på eventyr og la meg selv bli inspirert, forteller Almakhrami.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Jeg har vært interessert i mote siden jeg var lita. Med tiden har interessen bare blitt større og større.

- Da jeg var yngre, var stilikonet mitt storebroren min. Jeg ble inspirert av hvordan han viste følelser og identiteten sin gjennom stilen sin. Da gikk han i tidlig 2000-talls «street wear» med sin egen tvist. Jeg har sikkert brukt hans klær mer enn mine egne.

Beskriv stilen din med tre ord?

- Det er vanskelig å beskrive stilen min med bare tre ord. Jeg vil si at jeg har en veldig variert stil som forandrer seg etter hva jeg føler meg komfortabel og selvsikker i.

- For å svare på spørsmålet så vil jeg si edgy, variert og unik.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Jeg synes ingenting jeg eier er rart, men flere av kompisene mine har kommentert en bukse som de mente var litt spesiell. De sa at antrekket var skikkelig «cowgirl».

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Først prøver jeg å finne det mest unike plagget jeg eier, også starter jeg derfra. Prosessen tar ofte utgangspunkt i en veske eller en hatt, så bygger jeg meg frem. Humøret mitt har mye å si for hvordan jeg kler meg.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- I Trondheim er det mange som kler seg ganske «basic». Jeg tror de fleste trøndere er redd for å skille seg ut og tenker kanskje for mye på hvordan andre reagerer. Jeg synes folk må kle seg slik de føler for.

- Mange liker kanskje å kle seg sikkert og følge trender også, men det ser ut som trønderne er på vei til å gi mer faen i hva andre tenker om stilen deres.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Min største inspirasjonskilde er sosiale medier. Det er så sykt at du gjennom telefonen kan bla deg gjennom hva folk over hele verden har på seg og fylle hjernen med ny inspirasjon.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Jeg husker at jeg gikk med masse farger. Klesskapet mitt besto av favorittfargene mine, som var blå og rosa.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Hver gang jeg har på meg dressjakke, får jeg skikkelig bra selvtillit! Føler meg sterk med dressjakke. Jeg liker godt hvordan fargene passer sammen i dette antrekket:

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer på at du hadde på deg?

- Jeg angrer på alt jeg gikk med for fire år siden. Da brukte jeg store gensere jeg lånte fra broren min, med skinny jeans. Det var utrolig kjedelig og ukreativt.

- Jeg har ikke brukt skinny jeans på flere år nå og jeg klarer virkelig ikke å forestille meg selv i det.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Da hadde jeg kjørt på med tidenes «cowgirl»-antrekk, med noen heftige cowboy-boots.

- Jeg har lenge prøvd å få tak i fine, hvite cowboy-boots. Jeg drømmer om hvor unikt og kult det kunne ha sett ut.

Er det noe du samler på?

- Jeg har lenge samlet på vintage-smykker. Det er så fascinerende med de små detaljene som vintage-gullsmykker har og hvordan de kan gjøre et antrekk skikkelig fint. Har fått en del smykker av mamma som hun fikk av oldemor, jeg elsker hvordan de går i familien.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Det er en svart vintage-veske fra Gucci jeg fikk av mamma, som hun fikk av pappa en gang i tiden. Den er svart og enkel og passer med alt. Veska betyr mye for meg.

Er det noen kule trøndere vi bør intervjue her neste gang?

- Det er mange kule trøndere der ute, men det er en som skiller seg veldig ut fra de andre. Det er barndomskompisen min Simon Torgersen Myhr, jeg digger hvordan han gir mer faen enn de fleste andre gutter og kjører sin egen stil med selvtillit.