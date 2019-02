Petter (16) har opptil 70 000 følgere på Snapchat, men snapper ikke med venner

– I starten gjorde jeg meg litt til for å bli lagt merke til. Jeg gjorde stemmen litt rar, for eksempel. Nå er jeg heller meg selv. Jeg er helt vanlig, sier Petter Hægland.

Kanskje er du en av de mellom 30 000 og 70 000 som daglig ser snapstoriesene til «petti vlog»?

16-åringen fra Vaulen fikk Snapchat i oktober for tre år siden. Ett år senere begynte folk å kjenne ham igjen på gata.

– Nå er jeg «all time high», sier Petter.

Det var noen venner som mente at han burde få seg Snapchat, og starte med vlog. I starten var det også bare venner som visste om kontoen. Så fikk folk over hele landet vite om den, via jungeltelgrafen, og «explore»-feltet på Snapchat.

Selv har Petter aldri gjort noe aktivt for å fronte kontoen.

– Jeg husker da den første fremmede la meg til. Jeg tenkte «Herregud, hjelp», og syntes det var litt skummelt. Etter det har jeg ikke brydd meg så mye om følgertall, sier Petter.

Ikke for oppmerksomheten lenger

I starten var det jakten på oppmerksomhet som drev ham.

– Jeg var ganske oppmerksomhetssyk. Som liten så jeg også mye på Youtubere og andre vloggere og tenkte «Fy søren, så kult». Nå synes jeg egentlig bare at det er en kjekk, liten greie i hverdagen, sier han.

Nettopp hverdagen er det som har gjort kontoen så populær, tror Petter. En ganske hektisk hverdag, hvor han gjerne står opp litt for sent, drar på skolen, så jobb på Espresso House, før han går rett på trening.

– Jeg viser fram en helt vanlig hverdag, hvor ingenting er rart eller ekstraordinært. Det er helt plain! Det gir folk noe å kjenne seg igjen i, mer enn fasjonable vesker, dyre klær og et «perfekt» liv.

Likevel innser han at han kan være et forbilde for noen.

– Uten tvil. Jeg prøver å unngå banneord, for eksempel. Og jeg filmer heller ikke alt jeg gjør. Jeg ønsker å inspirere andre med klær eller humor, sier han.

Til tross for at han er blitt populær på sosiale medier, har han ikke fått mye hat.

– Det har det vært veldig lite av. Det er jeg ganske overrasket over. Men jeg er ikke provoserende, da. Jeg filmer jo bare hverdagen min.

Før hadde han en egen vennekonto i tillegg til «petti vlog».

– Det ble litt mye med to kontoer. Jeg snapper ikke like mye med venner som andre gjør. Jeg sender helst meldinger med dem, sier han.

12 timer på Snapchat

Forrige uke brukte han 12 timer på Snapchat. I tillegg kom 3 timer på Instagram. Der har han drøyt 21.000 følgere.

– Nå har jeg holdt på så lenge med Snap at jeg nesten synes Insta er kjekkere. Det er mer langvarig, snapene forsvinner jo.

På Instagram innrømmer han at han viser fram mer av den «fine siden», og at han er litt mer kunstnerisk der.

– Der har jeg mer kontroll på hvordan jeg ser ut, og kan planlegge innleggene mer. På Snap er det bare helt vanlig hverdagsliv.