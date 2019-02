Thomas Andersen (35) syr trekk til stomiposer: - Når man først har stomi, kan man gjøre det så hyggelig som mulig

Thomas Andersen jobber fulltid som bilskadereparatør, men på fritiden syr han trekk til stomiposer under navnet «Drittsekken stomidesign».

- Det er et definitivt et behov for dette på markedet, sier Andersen.

Une Cecilie (27) har hatt angst siden hun startet på barneskolen. Da hun var 24, fant hun endelig noe som hjalp Une Cecilie Oksvold har hatt angst siden hun var seks år. Da hun var 24 år gammel, gikk hun på en skikkelig smell. Da gjorde hun helomvending på livet sitt.

Forkjærlighet for superhelter

Andersen hadde hatt kronisk tykktarmsbetennelse (ulcerøs kollitt) i to år da han endelig tok avgjørelsen om å fjerne tykktarmen og få stomi.

- Jeg hadde prøvd alt av medisiner og hadde konstant vondt. Noen dager var det så ille at jeg måtte gå på toalettet opp til tyve ganger, da jeg fikk stomi ble alt lettere og jeg ble kvitt smertene, forteller Andersen.

Likevel var det noe som manglet, det fantes ikke noen alternative trekk til stomiposen.

- Jeg bestemte meg for å prøve å sy trekk selv, forklarer Andersen. Han hadde allerede god kjennskap til sying, da han har drevet med «reenactment» av riddersport fra middelalderen og sydd klær til det selv.

- Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger på stomitrekkene jeg sydde selv, så da bestemte jeg meg for å starte å selge.

Kathrine levde livet på høygir. Da hun var 28 år sa det stopp Da Kathrine Vigdel (34) ble utbrent for sju år siden, følte hun seg som verdens mest mislykka person. Nå har hun lært å ta livet mer med ro, og det vil hun dele med andre.

Lever et vanlig liv

Andersen forteller at han er aktiv og driver med blant annet styrketrening, sykling og trening av hund og hest.

- Man kan leve et helt vanlig liv med stomi, forklarer Andersen.

Ifølge Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft kan man blant annet både svømme, trene som normalt, bli gravid og generelt leve et helt normalt liv med stomipose.

- Jeg ønsker å bevisstgjøre stomi og de «usynlige» sykdommene som gjør at folk får stomipose. Det er ikke lett å ha en usynlig sykdom, og jeg synes de må tas

Gøy for barn

Andersen forteller at han ble veldig preget da han leste om en ti år gammel gutt som tok livet sitt i USA fordi han ble mobbet på grunn av stomiposen hans.

- Jeg ble selv mobbet da jeg ble yngre, og er veldig imot mobbing, forteller han.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Andersen håper stomitrekkene kan bidra til at både barn og voksne som bruker stomipose får en hyggeligere opplevelse av det.

- Det er jo utrolig trist når spesielt barn må bruke stomipose, man da kan man i alle fall gjøre det så artig som mulig, sier han.

- Min første kunde var ei eldre dame, hun hadde sett etter trekk med mønster i mange år. Hun ble skikkelig glad da hun fant meg og min lille bedrift, forteller Andersen.

Det foretas cirka 2000 operasjoner i året som fører til at pasienter må bruke stomipose etterpå, ifølge Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

- Jeg kommer til å ta dette helt piano og se hva som skjer. Trekkene må lages etter målene på hver enkelt stomipose, så de må lages på bestilling, forklarer han.