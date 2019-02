Hanna (20) fra Stjørdal har 200 par med sneakers: - Jeg velger sko før resten av antrekket

Hanna Helsø er 20 år gammel og fra Stjørdal. Hun beskriver seg selv som over gjennomsnittet interessert i sneakers.

I tillegg til å være aktiv på Instagram med bilder av sneakers og mote, jobber Helsø med barn og studerer samtidig psykologi.

Beskriv stilen din med tre ord

- Komfortabel, minimalistisk og sporty.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Går sneakers under plagg? I så fall har jeg en del rare sko. De rareste er kanskje et par Air Max 90 laget for - og inspirert av - julen.

Hva tenker du når du skal sette sammen et antrekk?

- Jeg velger alltid ut hvilke sko jeg skal ha på meg før jeg velger ut resten av antrekket. Det må også være komfortabelt og passe til været.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?



- Alle har forskjellig stil og slik er det også i Trondheim. Nå er det litt typisk å kle seg minimalistisk i Skandinavia og det ser man også i Trondheims gater.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Jeg er utrolig glad i å reise og henter masse inspirasjon når jeg besøker andre og nye steder. Jeg henter også mye inspirasjon fra sosiale medier og mennesker jeg omgås med.

Hva er ditt absolutt favorittantrekk?

- Jeg er veldig glad i vintage Levis jeans og parer de gjerne med en enkel t-skjorte.

- I tillegg er jeg svært glad i sett. Min favoritt er et i rosa og hvitt!

Hva ville du aldri gått med?

- Personlig hadde jeg aldri valgt å ha på meg et par dongeribukser med lavt liv sammen med en magetopp.

Er det en trønder med kul stil du ønsker vi skal intervjue neste gang?

- Melissa Schofield!