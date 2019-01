Petter (21): - Gi meg hva som helst, så skal jeg gjøre det kult på min måte

Petter Tessem (21) er fra Trondheim, men er bosatt i Oslo. Tessem jobber med styling og på fritiden lager han sine egne smykker. Trønderen har det siste året publisert unike antrekksbilder på Instagram.



- Beskriv stilen din med tre ord!

- «Bare en start, be confident, be great».



- Hva er det rareste plagget du eier?

- Jeg eier en ganske crazy fuskepelsjakke fra Dolce & Gabbana fra 2000-årene, forteller Tessem. Han ønsker å takke faren sin for arvegodset.





- Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Alt handler om vibes og energi for meg, alle de jeg henger rundt er autentiske og jeg mener nødvendigvis ikke at de er tøffe, men at de er ekte med seg selv. Det inspirerer meg, forteller Tessem.

Han leter heller etter inspirasjon hos venner og familie enn kjendiser på sosiale medier. Tessem legger til at han lar seg også inspirere av kunst og kultur.

- Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg har ingen spesiell mening om stilen til folk i Trondheim, folk må gjøre hva som passer dem og kle seg i hva de vil. Vi alle har forskjellige livsstiler og personligheter, sier trønderen.





Tessem velger å støtte trønderske bedrifter når han kan.



- Hva er ditt absolutte favorittantrekk?

- Det går aldri feil med et par håndlagde dongeribukser fra Livid, fra selveste Trondheim, forteller han.

For å gjøre favorittantrekket komplett tar han på seg en hvit t-skjorte, hvite Nike Air Force 1-sko og smykker han selv har laget.

- Hva ville du aldri gått med?

- Jeg mener at du kan gi meg hva som helst, så skal jeg gjøre det kult på min måte, sier Tessem. Han forteller at han er opptatt av å følge med på det politiske klimaet i motebransjen.

- Skal jeg gå rundt som en vandrende reklameplakat, må jeg dele samme meninger med de som har lagd klærne, understreker han.

- Er det en trønder med kul stil du ønsker vi skal intervjue neste gang?

- Trøndere som inspirerer meg er først og fremst faren min Perodd Tessem, han er en av de jeg ser opp til som kjører sin greie hundre prosent, sier Tessem.

- Ellers må jeg nevne mine homies Axel Gamst, Jonas Halvorsen, Gerald Ofori og Peder Fossum.