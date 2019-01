Frisør Eileen Rindal gir deg sine beste tips for extentions

Rindal har forlenget håret til blant andre forfatter og programleder Ulrikke Falch og influenser Zeinab Flor, mest kjent som Wandizen på Instagram.

Det er mye å tenke på hvis man skal skaffe seg extentions, altså forlengelse av eget hår, mener Eileen Rindal. Hun tror mange ikke vet at det koster å opprettholde frisyren i lengden. I tillegg vil hun at flere skal bli bedre på egenpleie av håret - mange er kanskje ikke klar over hvor mye som kreves for å ta vare på de lange lokkene.

#mystory Zeinab Flor om Kim Kardshian: - Vi har jo visse likhetstrekk Hadde det ikke vært for Instagram, hadde Zeinab Wandi Flor jobbet i motebransjen. Hadde hun hatt en tidsmaskin, er det nettopp Coco Chanel hun ville ha reist for å møte.

Her er frisørens beste råd som skal skaffe deg, eller allerede har, hair-extention:

1. Næring

- Mitt viktigste tips er å bruke sjampo og balsam som gir fuktighet og næring.

Bruk en hårkur minst én gang i uka. Når man har hairextentions er ikke det håret koblet til en hårsekk, og får ikke like mye fukt fra det naturlig fettlaget i hodebunnen som resten av håret, forteller Rindal.

2. Ikke keratin

I extentions skal man i følge Rindal ikke bruke produkter som inneholder proteiner som keratin.

- Det kan gjøre håret tørt og sprøtt, bruk produkter uten keratin, understreker hun.

3. Unngå oljebaserte produkter og balsam ved hårfestet

- Festene bør ikke få olje eller balsam på seg, da kan de skli ut, forklarer hun.

4. Lufttørk håret med et "leave-in"-produkt.

Rindal forteller at det er viktig å ikke legge seg med vått hår. I følge Rindal er den beste måten å behandle håret etter vask å først klemme ut vannet med et håndkle.

- Gnir man hår med hånduken gir det friksjon og skjellaget blir tørt, matt og bruset, forklarer hun.

Rindal understreker at det er viktig med et pleieprodukt i håret når det er fuktig. - La gjerne håret lufttørke med et leave in-produkt i håret, sier hun.

- Hvis du ikke rekker å lufttørke det før du legger deg, kan du i verste fall bruke en føner på festene så de ikke er fuktige over lang tid, forteller hun.

5. Bruk riktig børste

- Det er viktig å bruke en naturbørste lagt for extentions. I tillegg er det viktig å unngå å børste håret mens det er vått, da er det elastisk og kan skades, forteller Rindal.

6. Hyppig vedlikehold

- Håret bør heises opp igjen etter 6-8 uker, forteller Rindal.

Hun legger til at når man børster håret, må man starte i tuppene mens man holder i håret og jobber seg oppover.

- Ikke start øverst!

Hun forklarer at hvis man lar det vokse ut for langt, vil det kunne bli friksjon mellom extentions og ditt eget hår.

- Det kan også være lurt å ta pause på noen dager før man setter i håret igjen, understreker Rindal.

7. Tid og stell

- Mange er ikke så forberedt på at det krever mer tid og stell med hairextentions enn hva man er vant til fra før. Behandler man håret bra, vil det kunne vare lengre, forteller Rindal.

Hun forteller at hair extentions kan koste alt fra 3000 kroner og oppover.

- Det er alltid dyrest den første gangen når du må kjøpe håret, sier Rindal. Hun forklarer at når du først har kjøpt håret varer det i seks til åtte måneder før man må kjøpe nytt.

#mystory #mystory: Andrea Gladsø (23): - En cavasøndag i Trondheim endte i flytting til Barcelona Tilbakeblikk: Andrea Gladsø fra Trondheim kan finne på å stå opp midt på natten - for å redde snegler som forsøker å krysse veien.

- Det er viktig å ta godt vare på håret, hvis du vil at det skal vare, understreker hun.

8. Fjerning av extentions

Hairextentions er ofte festet ved tape som er limt på et stykke hår, så legger man en bit av sitt eget hår mellom to extentions og fester de sammen. Skal man fjerne håret må man i følge Rindal ha riktig produkt for fjerning.

- Alltid bruk "remover" fra samme leverandør som håret. Når du skal ta det ut er det viktig å ikke rive, bruk heller for mye produkt for å fjerne håret enn for lite, forklarer hun.