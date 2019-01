Birgit Skarstein om å få bedre selvfølelse: - Du må ikke finne på å være for seriøs!

Birgit Skarstein (29) er toppidrettsutøver og har nettopp prydet forsiden av magasinet KK. Hun er opptatt av at vi må gi litt mer faen, både om hva andre tenker om oss og hva vi selv gjør.

- Mitt beste tips til bedre selvbilde, er å ikke være alt for seriøs. Litt seriøs må man være av og til selvfølgelig, sier Skarstein og ler.

Fokuser på det positive

I løpet av januar skal terapaut og foredragsholder Vigdis Fagervik holde kurs i økt selvfølelse på SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag). Hun forteller at det å ha god selvtillit og god selvfølelse er to helt forskjellige ting.

- Selvtillit er når du for eksempel er flink på noe og får gode tilbakemeldinger fra folk. Selvfølelse går på om du tror på det eller ikke, forteller Fagervik.

Hun bruker å anbefale en øvelse til de som sliter med selvbildet.

- Stå foran speilet og si positive ting til deg selv. Fagervik opplever at dette er en øvelse mange er ukomfortabel med.

- Det kan føles litt ekkelt og rart, men det virker. Du lager nye tanker og flytter fokuset til noe positivt. Lag nye tanker. Fortell deg selv: dette er bare tanker, ikke nødvendigvis sannhet, konstaterer hun.

Birgit Skarstein forteller at etter hun fikk en fysisk skade, ble hun enda mer fokusert på innsiden og er veldig opptatt av å alltid følge magefølelsen sin.

- Etter en slik skade blir det ekstra viktig å bygge opp det indre. Man kan ikke kontrollere det fysiske, men man kan kontrollere hvordan man oppfører seg og tenker, forklarer hun. Skarstein legger til at det er viktig å ha gode verdier på hvordan man møter verden.

- Hvis man møter verden på en ok måte, så er det begrenset hvor galt det kan gå egentlig!

Ut-Awards: Anders Eggan nominert til årets veiviser: - Du er ikke rar selv om du tør å prate om følelsene dine – Mye er hysj hysj ennå, men 2019 blir et spennende år for boksinga, forteller Eggan. I tillegg har han to store modelloppdrag rett rundt hjørnet. Han er også én av tre nominerte til Ut-Awards sin kategori: Årets veiviser.

Skarstein forteller at hun prøver å ikke ta seg selv så veldig seriøst.

- Har jeg kjipe tanker om meg selv en dag, så prøver jeg å bagatellisere tankene. Jeg tenker: er det så farlig da? Nei, forklarer hun.

- Hvis jeg føler meg stygg en dag, så sier jeg bare: "jaja, så e æ litt støgg i dag og det e greit. Målet mitt e itj å vær Norge peneste læll."

Hvem er de viktigste menneskene i livet ditt?

Vigdis Fagervik bruker å spørre det samme spørsmålet til de hun møter. Hun spør oss i Trd.by det samme spørsmålet:

- Hvem er de tre viktigste menneskene i livet ditt, spør hun.

Vi svarer slik de aller fleste kanskje gjør: - Bestevenninna, mamma og pappa.

Fagervik forteller at grunnen til at hun ofte stiller det spørsmålet, er fordi hun ønsker at folk skal svare seg selv først.

- Du er den viktigste personen i livet ditt. Vær din egen beste venn, sier Fagervik.

Åtte kjipe situasjoner – og hvordan du kommer deg ut av dem Livet er fullt av pinlige øyeblikk, men med de rette teknikkene kan det å bli tatt med buksa nede føles som en romantisk spasertur i midnattsbris. I hvert fall nesten.

- Det er ikke egoistisk å sette seg selv først. Hvis du skal ha det bra med deg selv må du prioritere ting som gjør at du har det bra. Hvis du gjør det vil du bli mer være en positiv og raus person i andre menneskers liv, og da vil de ha det bedre også, forklarer Fagervik.

Hun mener at man holder seg selv til en skyhøy standard, og mange kan ende opp med å bli sin egen fiende.



– Ikke snakk ned til deg selv, vær like raus og tålmodig med deg selv som du er med andre, forteller hun.

Et dårlig løp gjør deg ikke til en dårlig utøver

Birgit Skarstein understreker viktigheten med å skille mellom resultat og prestasjon.

- Selv om du ikke presterer så bra du ønsker på din arena, betyr det ikke at du er dårlig i jobben eller idretten din! Et dårlig løp gjør ikke meg til en dårlig utøver, konstaterer Birgit Skarstein.

- Du er ikke mindre verdt selv om du ikke presterer etter målene dine, sier Skarstein.

Uinspirert eller ny i Trondheim? Her er «Fitnessnoras» favorittjoggeløyper Nora Fredagsvik deler sine beste tips for deg som vil jogge utendørs i Trondheim!

Hun forteller at hun selv prøver å akseptere at man gjør feil.

- Noen ganger går man på trynet, men det er bare å reise seg opp igjen og prøve på nytt, sier hun med et smil.

Vil ha mer stillhet

Vigdis Fagervik synes det er alt for høyt press på prestasjoner og perfeksjon i dagen samfunn.

- Man tror ofte at alle har skyhøye forventninger til deg, men det er ofte en selv som forventer mest. Vi må tillate oss selv å være et menneske, sier Fagervik.

#mystory #mystory: - Tiden vi bruker på sosiale medier er ufattelig skremmende og trist Sandra Jokic fra Trondheim har over 100 000 følgere: - Det veldig mange utenlandske friere der ute og menn som sender video av hvor sterke de er.





Hun mener at dagens samfunn er så fullt av støy og informasjon at vi aldri får en pause.

- Jeg er lidenskapelig opptatt av meditasjon, eller stillhet, sier hun. Fagervik forteller at det er utrolig sjeldent at man sitter helt alene i stillhet.

- Når vi skal koble av så har vi på podkast, lydbok, musikk eller TV. Jeg tror alle har godt av minst ti minutter med stillhet hver dag, mener hun. I ti minutter skal man sitte i stillhet og fokusere kun på pusten, ifølge Fagervik.

- Tankene kan man la flyte, ikke lås deg fast i en og en tanke.

Birgit Skarstein liker derimot å koble av med musikk. Hun elsker å synge og danse.

- For å komme i godt humør bruker jeg å synge, prate eller danse med meg selv. Jeg setter på noen "feel good"-låter og synger med, forteller hun.





Skarsteins topp tre låter for godt humør

1. Imagine Dragons - On Top of the World

2. Jason Mraz - The Remedy (I Won't Worry)

3. Maroon 5 - Moves Like Jagger