Slik får du nyttårsforsettene til å vare helt til neste år

Camilla Lorentzen er forfatter av boka «God nok med Fitnok-metoden», foredragsholder og driver podkasten Sølve og Lorentzen, sammen med Sølve Sundrehagen. Podkasten tar opp dagsaktuelle temaer som vi mennesker møter på som voksne sjeler.

Lorentzen mener vi er alt for fokuserte på hva vi ikke skal tillate oss å gjøre.

- Vi må heller fokusere på ting vi kan gjøre, da er det lettere å oppnå målene sine, sier hun.



Fem helt konkrete tips finner du nederst i saken!

Finn ut hvor motivasjonen din ligger

Lorentzen tror mange kaster seg på trender der det er om å gjøre å slutte med alt mulig rart.

- Man skal slutte å spise godteri, slutte å røyke, slutte å drikke. Bør man ikke heller finne ut hva man kan gjøre mer av, enn mindre av, spør hun. Lorentzen mener man heller bør spørre seg selv hva man egentlig vil oppnå.

- Det kan være lurt å spørre seg selv, hvor vil jeg egentlig med dette forsettet? Hva vil jeg få ut av det? Finner du svaret på det kan du også legge til rette for å ta akkurat de valgene som behøves, understreker hun.

Hun mener at et mål om generell sunnhet kan være mer hensiktsmessig enn å nekte seg godteri.

- Du kan heller ha som mål å spise mer frukt og grønt, enn å kutte ut alt godteri. Da er det enklere å lykkes med målene sine og du slipper å feile igjen og igjen, sier Lorentzen.

Hun understreker igjen hvor viktig det er med en bærekraftig motivasjon.

- Er det for å bli tynn nok, sterk nok og pen nok vil følelsene etter hvert ta overhånd. Når motivasjonen kun ligger på yttersiden, blir motivasjonen overfladisk i lengden, forklarer hun. Lorentzen anbefaler å flytte fokuset fra hva man «bør gjøre» til hva man faktisk har lyst til å gjøre.

‘‘Ikke tenk ikke, fokuser på det du bør gjøre mer av’’

Start i det små

Lorentzen gir ofte råd til mennesker som ønsker å etablere sunnere rutiner i hverdagen.

- Jeg mener det å ta vare på seg selv og å like seg selv går hånd i hånd, sier hun. Jeg bruker ofte å si dette til de jeg møter som ønsker en livsstilsendring som har barn: Du lar ikke barna dine ligge foran en skjerm hver dag med sjokolade hvis du er glad i dem. Da får du barna ut og får dem til å bevege seg, leke og puste frisk luft. Hva om vi hadde overført den tankegangen til oss selv? sier Lorentzen.

Skal man gjøre nyttårsforsettene til permanente rutiner, bør man starte med å gjøre en aktivitet man liker, mener hun.

- Gå tur hvis det er det du liker og føler at du mestrer, da blir man gjerne mer motivert til å fortsette og deretter vil man utfordre seg mer, forklarer hun.

Selv om noen aktiviteter er mer helsefremmende enn andre, mener Lorentzen at det ikke har så mye å si hvor man starter, så lenge man legger seg opp gode vaner.

‘‘Man kan ikke sette inn store fine panoramavindu i et hus før man har bygd grunnmur og reisverk, da vil vinduene knuse! Det samme gjelder når man skal komme i form.’’

Du gjør for mye

Når januar kommer og jula er over, er det mange som føler seg ekstra motivert til å starte det nye året så godt man bare kan. I følge Lorentzen kan man nesten bli for motivert i januar.

- Mange prøver å gjøre alt på én gang på kort tid. Det er lett å bli overivrig i januar når motivasjonen nærmest tyter inn ytterdøra, sier hun. Nøkkelen til suksess, er i følge Lorentzen, å tilpasse målene sine med hverdagen.

- Du kan liksom ikke slutte å hente barna i barnehagen bare fordi du skal trene! Du må legge inn mål som du har mulighet til å få til, understreker hun.

Lorentzen tror at veldig mange leter etter en magisk og lettvint løsningen på god form. Men det finnes ikke en magisk pille man kan ta.

- Slik er det med alt i livet! Man kan ikke ta en bachelorgrad på tre uker, det tar som oftest tre år. Vi vet at både jobb, utdanning og barneoppdragelse tar tid. Så hvorfor gir vi oss selv ikke den samme tålmodigheten med trening og helse?

Fem tips for god helse fra Camilla Lorentzen

1. Beveg deg mer. Øk hverdagsaktiviteten, dette vil ha stor helsegevinst.

2. Øk inntaket av grovt korn, frukt, grønnsaker og fisk. Fisk inneholder fettsyrer kroppen ikke produserer selv, i tillegg til både proteiner og jod. Det er også et miljøvennlig alternativ til rødt kjøtt.

3. Få inn én til to økter i uka. Finn gjerne en venn å trene med, det kan være motiverende å ha noen å dele reisen med.

4. Kjenner du ofte at du spiser til den øverste knappen i buksen er hakket for stram? Da kan et godt tips være at du øver på å si deg forsynt når du er akkurat passe mett. Ta noen små pauser underveis i måltidet, og forsøk så godt du kan å skyve fra deg tallerkenen når du kjenner at du er mett, men ikke så mett at du må ligge rett ut på sofaen etterpå

5. Husk at kos ikke er synonymt med mat. Man kan kose seg på andre måter også! Vær sosial, finn på morsomme aktiviteter. En av Lorentzens beste måter å belønne meg selv på er å gå en tur med lydbok på øret.

Bonus: Sjokolade er lov, men det trenger ikke å bli det eneste du tyr til når du vil kose deg ekstra.