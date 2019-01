Dette er de ti mest likte bildene på Instagram i 2018

Vi har sjekket hvilke insta-kjendisenr som har fått mest oppmerksomhet på bildedelingstjenesten i løpet av året som har gått. Ifølge britiske mirror er topplista som følger:

10. Ronaldo med kona

I juli delte fotballspiller Cristiano Ronaldo dette bildet fra en ferietur med kona Georgina Rodriguez. I skrivende stund har bildet over 11,3 millioner likes.

9. Kylie og Stormi

Kylie Jenner nærmest tapetserer topplistene i året som har gått. I september la hun ute dette bildet på Instagram, som har fått over 11,4 millioner til å trykke på «liker»-knappen.

8. Kylie - igjen

Nok et søtt bilde av mor og datter, i matchende halloween-kostymer som ble publisert i oktober - med over 11,8 millioner likes.

7. Du gjettet riktig - Kylie og Stormi

Dette begynner å bli litt vel forrutsigbart. Dette bildet ble delt i august, og har over 12,2 millioner likes.

6. Hei igjen, Ronaldo

Ronaldo annonserte i juli at han skulle forlate Real Madrid for Juventus, noe fansen (over 12,2 millioner av dem) tydeligvis likte.

5. Ariana Grandes hyllest til Mac Miller

En annen artist som tragisk gikk bort i 2018, var Mac Miller, Grandes ekskjæreste. I september delte hun dette bildet, og har så langt fått over 12,8 likerklikk.

4. XXXTentacions siste bilde

Rapperen ble skutt i juni, og ble kun 20 år gammel. Etter hans død fikk det siste bildet han delte på Instagram likt av millioner - nærmere bestemt over 13 millioner.

3. Tilbake til Kylie

Dette bildet ble delt i mars, én måned etter at Stormi ble født. I skrivende stund har bildet over 13 millioner likes.

2. Bieber blir forlovet med Baldwin

I Juli delte popstjernen et stort-hvitt-bilde av seg selv og sin nye forlovede Hailey Baldwin. 13,3 likes for øyeblikket!

1. Og førsteplassen går til...

...Kylie. Med dette bildet introduserte hun Stormi for resten av verden. Bildet ble lagt ut i februar, og har i skrivende stund over svimlende 18 millioner likes. Bildet er forøvrig det mest likte bildet på Instagram gjennom tidene.