Slik kler du deg både stilfullt og varmt i kulda

Det å kle seg stilfullt i kulda er ikke nødvendigvis noen enkel øvelse.

Vi har møtt trøndere på gata på jakt etter noen som har lykkes med kombinasjonen «kult i kulda», og i tillegg spurt stylist Emilie A. Børresen til råds.

Semsket skinn, pelslue og votter med reflekstråd

- Hva er det viktigste for deg når du skal kle deg etter kulda?

- På vinteren er det viktigste at klærne er varme nok og store nok. Store jakker er et must fordi da har man plass til tykke klær under, sier Mathilde Pehrson (25).

- Jeg bruker aldri nylon eller det som defineres som rask mote. Det må være praktisk, varmt og kult. Både fabrikat og produksjon er viktig for meg når jeg shopper. Det skal være så etisk som mulig.

Mathilde er ikledd en samojed pelslue, det nyeste tilskuddet til garderoben som er kjøpt på julemarkedet i Trondheim.

- Det er en hunderase fra Sibir. De drepes ikke, men børster av pelsen som kan brukes til klesproduksjon. Jeg har brukt veldig mange år på å finne den riktige lua, og nå har jeg endelig funnet den riktige. Det er viktig for meg å lete frem de beste plaggene og finne noe jeg kan bruke lenge. Dermed er tipset fra meg å lete godt til man finner det man trives med!

Mathilde har også på et bruk skjerf og en brukt jakke fra Livid. Jakken er av semsket skinn, og den er stor og varm.

- Jeg er veldig glad i vintage. Man får noe som ikke er produsert for å være interessant akkurat nå, men alltid.

Doc Martins skoene fikk hun i gave av moren da hun var 15 år. Det er hennes eldste sko, men de holder seg fortsatt godt.

- De er faktisk de eneste skoene jeg ikke sklir på isen med.

- Hva er «must have» på vinteren for deg?

- Du må aldri glemme refleks! Vottene mine er strikket med reflekstråd: det er viktig å være trygg.

Pannebånd for å unngå luesveis

- Norge er et vanskelig land å kle seg bra i på vinteren. Det er så kaldt av og til at det er vanskelig å være moteriktig, sier stylist Emilie A. Børresen, som selv er ikledd en beige pelskåpe og sort bukse.

Det viktigste er å bruke klær som holder hender, hode og ankler varme, så man ikke blir forkjøla. Pannebånd er også et godt tips hvis ikke man vil ha luesveis, mener Emilie. Selv om den tykke ullgenseren føles som ditt eneste alternative på denne tiden av året, er det lite som skal til for å kombinere kule antrekk.

- Hvis du for eksempel vil ha på en bluse er et godt tips å ta på en tynn ulltopp under. Da får du holdt varmen innerst, og bygge antrekket lag på lag.

Et godt tips er også å fokusere på kule, høye sokker for å legge til noe ekstra ved antrekket, enten med glitter, krage eller stilig mønster.

- Sokker har kommet på moten, og brukes som «accessories» av både jenter og gutter. Mange bukser er veldig korte om dagen, og da trenger man lange sokker for å at kulda ikke skal bite for mye, sier Emilie.

Hva er vinterens mote?

I vinter har «oversized» boblejakker og fake pelskåper vært det store.

- Pelskåpene gjør det lettere å kle seg mer fint og elegant, samtidig som du holder varmen. Det er ikke mye som skal til, sier Emilie.

- Måneskoene har også kommet tilbake! Det er vintersko som får deg til å se ut som du har landet på månen. Det er den store trenden i vinter.

- Hvordan syns du trøndere kombinerer kult og varmt?

- Trondheim er veldig mainstream, og ganske gruppert. Studentene har kanskje vokst opp i andre deler av landet eller i andre land, og blir dermed inspirert av hverandre. Da er det gjerne store skjerf og store jakker. Så har vi en annen gruppe som er mer mainstream, som kun bruker parajumpers.

- Finn noe tidløst som kan rockes opp med freshe farger

- Årets vintermote må være store, varme jakker. Jeg syns folk har blitt flinkere til å kle seg varmt og kult. Mange går over til sportsmerker når det gjelder yttertøy og vinterklær, så det er en trend de siste årene. Store boots er også populært, sier Beatrix Forbregd (31).

- Hva har du på deg?

- Jeg har på en fargerik boblejakke og skjerf fra Carma. I tillegg har jeg en sort lue. Jeg elsker å bruke lue! Det er viktig å holde hodet varmt, og jeg kan ikke fordra å fryse på hodet. Det er et kult vinterplagg.

Beatrix mener dunjakke og ullskjerf er noe av vinterens viktigste plagg.

- Hvordan finner man noe som både er kult og varmt?

- Finn noe tidløst som kan rockes opp med freshe farger. Freshe farger er viktig for meg. Jeg liker å fokusere på én farge sammen med sorte klær.

- Om du er den sporty typen er det mye kule slalomvotter for tiden. Du får dem til og med med fake pels.