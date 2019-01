Fanny (23) stod fremst på konserter – nå hører hun konstant piping

I «tilbakeblikk» får du et gjensyn med noen av trønderne vi har vært så heldige å få møte i 2018. Vi gleder oss til å fortelle dere flere historier i året som kommer!

Hjemme på hybelen til Fanny i Trondheim er bokhyllene fulle av CD-plater og LP-plater. Hun viser frem albumet «Fairytales» av Radka Toneff og Steve Dobrogosz. Den kjøpte hun for en uke siden. Albumet spillende i bakgrunnen demper den konstante øresusen.

- Øresusen er en slags pipelyd. Det føles ut som at den er inni hodet på en måte, men det er vanskelig å beskrive hvor det kommer fra, sier Fanny.

Like før hun flyttet til Trondheim for å studere i 2013, begynte ting å skje med hørselen hennes. Etter hun hadde lyttet til musikk, hørte hun susing i ørene lenge etterpå.

- Etter hvert gikk det aldri bort, sier hun.





susen kan stenges ute - men aldri helt

Ulike situasjoner må hun håndtere annerledes enn tidligere. Når hun leser bøker, foretrekker hun å høre lyder i bakgrunnen. Da setter hun seg gjerne utendørs, eller spiller av musikk. Øresusen blir da nemlig stengt ute – men aldri helt.

- Før jeg skal sove er det best å ha en samtale med noen. Kjæresten min prater gjerne helt til jeg sovner. En teknikk jeg bruker er også å tenke på selve innsovningen. Da begynner jeg med å fokusere på storetåa, og så foten, leggen, og så bygger jeg meg oppover. Da kjenner jeg at kroppen sakte sovner, sier Fanny.

Det er ikke uvanlig å grue seg til eksamen. At Fanny kjenner litt ekstra på det, er ikke rart. For å dempe øresusen under eksamen, bruker hun formstøpte ørepropper. De stenger ute støy.

Mange årsaker

Plagsom tinnitus rammer hver 6. nordmann. Hverdagsstøy har mye av skylden. Ca 85 000 mennesker har tinnitus i en invalidiserende grad, slik at det er vanskelig å mestre hverdagen. Tinnitus kan oppstå i ulik grad.

Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, Anders Hegre, sier det er mange årsaker bak.

- Man kan være utsatt for høy lyd og støy over lengre tid, eller det kan oppstå en eksplosiv høy lyd, som for eksempel et skudd. Det finnes også andre årsaker bak, som blant annet at man har et kjeveleddproblem eller går igjennom en midtlivskrise, sier Hegre.

- Hva er det som skjer i øret når man får tinnitus?

- Man kan se på nervetrådene i øret som en åker. Når det regner, legger stråene seg. De vil etter hvert reise seg igjen. Det samme skjer når lyden blir transportert inn i øret, og med høy lyd, oppstår det slitasje på nervetrådene. Denne slitasjen vil vare evig.

Hegre forklarer videre at man aldri helt kan kvitte seg med tinnitus når den først har oppstått, men man kan gå i terapi og lære seg teknikker som reduserer hørselsproblemet.

- Man kan ha et veldig godt liv, selv med tinnitus, sier han.

Fakta om tinnitus/øresus Hentet fra Hørselshemmedes Landsforbund (hlf.no). Tinnitus, eller øresus som er den norske betegnelsen, kjennetegnes ved at det er en lyd bare du selv hører.

Opplevelsen av tinnitus er unik for hver enkelt. Noen har tinnitus i ett øre, andre har i begge ørene eller et udefinerbart sted i hodet.

Tinnitus er ikke en sykdom. Tinnitus er et symptom på at samarbeidet med øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør.

Vanlige plager ved tinnitus er: Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, depresjon, uro, hodepine og muskelspenninger.

- Hvis jeg er på en fest, og sier jeg vil dra hjem, skjønner de hvorfor

Noe annet som har vært til hjelp, er å snakke med andre om problemet. Fordi det Fanny hører i hodet, hører nødvendigvis ikke de andre rundt henne.

- Noen ganger føler jeg at jeg i enkelte situasjoner kan bli mer irritabel, eller at jeg virker lei meg. Da kan det være greit at andre vet at øresusen kan være en grunn til det, sier hun.

Med god støtte og oppfølging fra de nærmeste, blir håndteringen av hørselsproblemet hakket lettere. Hun setter pris på venner som spør om hvordan hun har det.

- Hvis jeg er på fest, og sier at jeg vil dra hjem, skjønner de hvorfor, sier hun. Det er noe hun setter pris på.

På fritiden engasjerer Fanny seg på Studentersamfundet. Der møter hun situasjoner hun finner naturlig å informere om hørselsproblemet. Under møter eller i samtaler, kan det være vanskelig å høre hva som blir sagt. Noen stemmer kan være vanskeligere å høre enn andre. I tillegg kan øresusen også påvirke konsentrasjonen.

- Da sier jeg ifra om at jeg har lett for å falle ut av samtaler. Det har faktisk skjedd at andre nevner at de også sliter med det samme.

Drar fortsatt på konserter

En CD-plate av Alejandro Fuentes fra 2005 ligger på en stol ved den ene hyllen. Den får henne til å le. Det var det første albumet hun brukte penger på. Hun innrømmer at hun bare måtte høre igjennom det.

Fra tidlig alder har Fanny vært interessert i musikk, og det er hun enda. Selv om hun må være ekstra forsiktig når hun er på konserter, kan hun ikke la være å se hennes favorittband «live». Hun gleder seg til mange bra opptredener i Trondheim i høst, og spesielt til én i oktober.

- Da skal jeg til Irland og se bandet Vulfpeck. Det gleder jeg meg veldig til, sier hun og smiler.

På veggen henger en stor innrammet plakat av albumet «Violeta Violeta Volum III». Det er et album av det Rogalandsbaserte rockebandet Kaizers Orchestra. Fanny selv er fra Stavanger, og for henne har bandet vært en stor favoritt. I tillegg liker hun klassisk rock som Led Zeppelin og The Beatles. De spiller hun på anlegget på hybelen.

- Bruk ørepropper!

Når Fanny er på konsert med vennene hennes, oppfordrer hun dem alltid til å ta i øreproppene for å beskytte hørselen. Det gjør hun også for Trd.by sine lesere.

- Gå inn på Youtube og se hvordan man setter i øreproppene. Det er veldig få som vet hvordan man gjør det riktig. De fleste klemmer den bare sammen og stapper den inn i øret. Det er ikke alltid så veldig effektivt. Gjerne invester i noen ørepropper som er litt bedre i kvaliteten. De trenger nødvendigvis ikke være formstøpte, sier hun.

- Men uansett, alt er bedre enn ingenting, legger hun til.

3 tips til festivalsesongen

Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund, mener man burde gjøre gode valg når man går gjennom festivalsesongen.

Bruk ørepropper og de skal sitte godt Ikke stå like ved høytaleren Ta en pause

Han legger også til at man burde følge 60/60-regelen når man hører på musikk gjennom høretelefoner. Maks 60 prosent av volumet, maks 60 prosent av tiden. Pauser er viktig, understreker han.