Disse Instagram-kontoene fra Trondheim er verdt å sjekke ut

Ofte er det Instagram-kontoer med svimlende høye følgertall som får det meste av oppmerksomheten.

Det er derimot mye inspirasjon å hente hos andre også! Vi har funnet frem sju ulike Instagram-profiler fra Trondheim som er verdt å sjekke ut.

1. @Marianne.knudsen

Antall følgere: 1 168

Bio: Jeg er hun der som sannsynligvis har kjørt over tå'a di en eller annen gang.

Marianne Knudsen har skrevet flere kronikker i både Aftenposten, NRK og Adressa. På Instagram deler hun øyeblikk fra livet sitt. Hun har følgere som for eksempel kulturminister Trine Skei Grande og kroppsaktivist Carina Carlsen (@fetmenfattet). Marianne sin Instagram fikk vi anbefalt på Jodel.

Hunden Ghost har over 300 000 følgere på Instagram Hunden Ghost har blitt et Instagram-fenomen. Hvorfor? Fordi han er så flink til å synge.

2. @Pastelspank



Antall følgere: 21 200

Bio: 21, Norway +゚*。 ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)

Mia Larsen legger ut bilder av seg selv med stor variasjon i både hår og sminke. Larsen driver også med cosplay og er inspirert av japansk mote.

3. @Axelgamst

Antall følgere: 1 497

Bio: 501

Axel Gamst er fra Trondheim, men ifølge Instagram er han bosatt i Oslo. Feeden hans er full av modellbilder. Han poserer for eksempel for klesbutikken Futur som befinner seg på Grünerløkka i Oslo eller for trondheimsfotograften Dev Dhunsi.

4. @Balto_hachiko

Antall følgere: 587

Bio: Two samoyed dogs from Norway.

Dette er to hunder fra Trondheim. Balto og Hachiko legger ut bilder fra sin hverdag i skog og mark. De smilende hundene kan gjøre enhver tung dag litt lettere.

5. @Haakonkorbi

Antall følgere: 584

Bio: Norsk Fotofagskole, Trondheim

haakonkorbi.com

Haakon Korbi er student ved Norsk Fotofagskole og legger ut bilder han har tatt av ulike modeller, i tillegg til noen selfies for å bryte opp feeden. Han er ikke fra Trondheim, men er bosatt her i byen. Er du interessert i foto eller liker estetikk, er han verdt å følge.

6. @Kristinewathne

Antall følgere: 1 199

Bio: OSL/TRD.

Kristine Wathne er tidligere student ved Norsk Fotofagskole i Trondheim. Hun har en helt unik fotografistil og ser ut til å la seg inspirere sterkt av 90-tallet og 2000-tallet. Hun er ikke redd for mønster og farge. Wathne har tatt bilder av Markus Neby med Justin Timberlake-hår etter P3Aksjonen og har nettopp tatt bilder av kolleksjonen til klesdesigner Gudfreja.

7. @Henriklatsch

Antall følgere: 2 157

Bio: Photographer

henriklatsch.com

Henrik Latsch er fotograf med en forkjærlighet for svart & hvitt og naturisme. Feeden hans er full av forskjellige mennesker i elegante positurer.