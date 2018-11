Gatemote i Trondheim: - Folk i Trondheim kunne eksperimentert mer med stilen

Michelle Osvold (19)

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg er nok en vintage-entusiast. I dag låner jakka til venninnen min, mens bukse og sko er fra Fretex. Jeg syns ikke det er nødvendig å betale mye penger for nye klær, derfor kjøper jeg brukt. Det er dessuten mer miljøvennlig. Jeg arver også mye, og bruker t-skjorter pappa brukte da han var på min alder. Stilen min preges av grunge, emo og den er uanstrengt og litt røff. Jeg vokste opp med musikk av Kiss, Guns n’ roses, og favorittfilmen min er Breakfast Club, så hjertet mitt tilhører åttitallspunken. Jeg handler for eksempel aldri på Bok Bok som fikk Barbie-prisen.

Dette er det hotteste på interiørfronten akkurat nå - Bland nytt og gammelt, med store interiørdetaljer som tar litt plass i rommet, sier interiørkonsulenten.

Hva er årets høstmote?

– Jeg er glad i skotske ruter og skjerf, noe det er mye av på høsten. Grønn og burgunder er nok fargene for sesongen. Gjenbruk er mer inn i år også.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er gøy å se på folk her fordi stilen er så variert. Her kan jeg hente mye inspirasjon.

Anita Heggelund (22)

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg bruker oftest svarte klær, og stilen min er nok en blanding av hip hop og classy. I dag har jeg på bukse og topp fra Bik Bok, sammen med en bomber jakke. Skoene fra Nike er mitt siste kjøp, men nå skal jeg ha shoppingstopp. Jeg har alt for mye klær!

Hva er årets høstmote?

– Det eneste jeg tenker på når det kommer til høst er ullgensere og kofter.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Den er variert! Noen har en litt spesiell stil med rare fargekombinasjoner. Det er ikke helt min greie.

Monica Engen (18)

Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Dette tenkte jeg faktisk på i går, og jeg så på Youtube-filmer for å finne ut hva stilen min egentlig er. Jeg kom fram til at jeg bruker mye svart og hvitt med en “staple colour”, altså en hovedfarge i antrekket. Så jeg kombinere noe nøytralt sammen med et plagg som trykker litt ekstra. Japansk og koreansk street style er noe som inspirerer meg.

Hvilken ferie er du? Ta testen her! Er du høstferie, vinterferie, juleferie, påskeferie eller juleferie? Ta quizen vår for å finne det ut!

– Jeg må være komfortabel men litt “edgy” i antrekket. Hvis ikke er det ikke gøy med klær, og jeg blir ikke like selvsikker. I dag har jeg på en sort topp, en burgunderfarget capa-buksen, Vans og en fluffy, god jakke.

Hva er årets høstmote?

– Fake pels, kåper og boots. Personlig har jeg fått sansen for knehøye boots.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Folk kunne ha eksperimentert litt mer. Det er gøy å se folk som skiller seg ut. Da går jeg ofte bort og forteller dem at de har kul stil. Jeg vil gi dem ros for at de tør! Selv blir jeg så glad når noen gir et kompliment til meg. Dagen bli mye bedre.