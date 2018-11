Dette er det hotteste på interiørfronten akkurat nå

Trd.by har tatt en prat med Lise Mari Øvrehus (27) som er interiørkonsulent ved Øvre Interiør. Hun forteller om sesongens trender, og gir i tillegg tips og triks til hvordan du kan ha det trendy, uten at det trenger å koste skjorta!

- Nå er det minimalistiske ute av trendbildet – more is more, sier hun.

Øvrehus nevner blant annet rosemønster og store interiørdetaljer som tar plass og fyller opp rommet.

- Fløyel er tilbake, det har det for så vidt vært en stund, men det fortsetter. I tillegg er rosetapet, barokktapet og persiske tepper tilbake.

Sjekk loftet

- Jeg anbefaler ofte folk å ta en tur opp på loftet til bestemor og børste støv av gamle møbler og pyntegjenstander. Gamle stål- og gull-lysestaker, forteller hun.

Interiørkonsulenten anbefaler også å sjekke hva du har bortgjemt bakerst i skapet.

- Ta frem det du la bort før, det du synes var stygt.

Hun legger vekt på at ting skal være stort, og at man heller kan ta bort de små tingene.

- Få ting litt opp fra bordet. Unngå de små telysholderne og fyll på med store lamper. Gjerne også fyll det tomme området i rommet med et sidebord, puff eller en stol.

Flytt gardinstanga

For å skape en mer luksuriøs følelse hjemme, forteller hun om en endring mange kan gjøre.

- Ofte har man gardinstenger rett over vinduskarmen. Her kan du faktisk få et nytt løft på stua ved å løfte gardinstanga helt oppunder taket. Bruk gjerne tunge fløyelsgardiner – også på soverommet.

Enkle grep

For de som vil følge trendene og oppdatere hjemmet uten å bruke for mye penger, deler hun noen enkle grep.

- Skift ut gardinger, puter, lysestaker, tepper, pynt og så videre. Få inn taklamper som henger ned fra taket. Det trenger ikke koste så mye, og du trenger ikke endre hele hjemmet.

- Hvis du har vedfyring kan du få inn en pen vedkurv nå mot vinteren og jula, legger hun til.

Nye planter kan også være med å fornye hjemmet, men også her er trenden at det skal være stort.

- Gjerne unngå små planter, og få heller inn store kraftige palmeplanter, slik at planten blir en del av interiøret i seg selv.

Sesongens farger

Det er ikke lenger bare hvitt og grått som gjelder, noe Øvrehus også legger merke til i butikkene.

- Gull er veldig in. Jeg ser også at det er mye sennepsgult, grønne nyanser, blått og teracottafarger – varme toner.

Hun synes det er artig at nordmenn tør å gå litt utenfor komfortsonen med farger.

- Folk leker seg mye mer med farger på vegger. Nå har folk en grønnfarge på én vegg, og den samme fargen i en mørkere nyanse på en annen.

I tillegg til å fargelegge veggene, er det også blitt vanligere å male listverket.

- I stedet for den hvite stripa, har du det i samme farger som veggene. Folk maler gjerne dørene i samme farge også.

Hun mener folk er opptatt av å gjenspeile seg selv i interiøret.

- Nordmenn har kanskje vært litt redde for å bruke farger, men det begynner folk å tørre nå, forteller hun.

- Kjøp brukt

I tillegg til å lete på bestemors loft og bakerst i skapene, tipser hun også om å gå i bruktbutikker, og følge med på salg.

- Finn gamle lysestaker og lamper i bruktbutikker, men husk at det ikke skal stå masse småting overalt, og at det skal være litt størrelse på det.

Mange har også gamle speil og lysestaker de liker, men som blir lagt bort på grunn av fargene.

- Spraylakker gamle bilderammer, lysestaker, vaser og speil, tipser hun.