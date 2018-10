Kristina (25) hadde en tøff oppstart da hun startet for seg selv - her er hennes beste tips til andre

Vi i Trd.by elsker å løfte frem unge, lovende trøndere.

Forrige uke snakket vi med Elisabeth Nordskog (26), som etter en rekke oppdrag og forespørsler endte opp med å starte sitt eget firma.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Denne uka har vi tatt en prat med Kristina Kirkvoll (26), som opprinnelig er fra Elverum, men som har bodd på Stjørdal i flere år.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er drosje-eier i Stjørdal Taxi.

Hvilken utdanning har du?

- Helse og sosialfag på videregående, barn og ungdom og påbygg.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg begynte å kjøre taxi i helgene som 20-åring, og etter veldig kort tid fikk jeg meg fast 100 prosent stilling som drosjesjåfør. Videre kjørte jeg drosje i fire år før jeg tok løyvekurset og fikk egen løyve som 24-åring.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Da jeg var 13 år begynte jeg å selge VG i nærområdet der jeg bodde.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg hadde en pasient-tur til sykehuset, og skulle trille damen inn på akutten i full fart da rullestolen stoppet i en dørkant og hun falt av. Det var ikke så lett å få hun oppi rullestolen igjen… Jeg har begynt å trille pasientene baklengs gjennom dører etter dette.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Alle de trivelige kundene jeg har! Jeg treffer veldig mange forskjellige mennesker.

- Det er mange som er avhengig av drosje for å få kommet seg ut. Det motiverer meg at jeg er der og hjelper dem, inn og ut av bilen og på butikken, eller inn hos legen.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen er erfaringen, den kommer med tiden. Fordelen er at jeg ikke var redd for å starte for meg selv, tenkte ikke over konsekvensene ved å drive selv og bare «gønnet på».

Hvordan er det å være en ung kvinne i ditt yrke?

- Drosjeyrket er blitt et mannsdominert yrke, men er ingenting negativt å være kvinne i yrket. Jeg som er kvinne klarer å yte like bra service med å bære varer og løfte inn kofferter til kundene, jeg er også ung og «sprek», så jeg klarer å hjelpe til så langt det lar seg gjøre.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg?

- Mine medarbeidere vil si jeg er samarbeidsvillig, selvstendig og inkluderende. Et «ja-menneske».

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Sett deg mål og jobb for å nå målet, jeg har hatt en veldig tøff oppstart som selvstendig næringsdrivende, men jeg ga meg ikke og lette etter løsninger. Hvis noe går deg imot, prøv å finn en løsning på problemet og gi alt du har for å lykkes.

- Dersom du vil starte for deg selv må du tenke på hvor tøft det blir, noe jeg ikke tenkte over før jeg begynte.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år er jeg fortsatt drosje-eier, med kanskje mer enn èn løyve. Tiden vil vise da drosjeyrket kan være ustabilt.