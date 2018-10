Ser du når andre lyver? Tro om igjen

Forskning.no skriver at en ny studie viser at folk kommuniserer med de samme tegnene - uavhengig om de lyver eller ei. Til tross for dette har vi en bestemt formening om hvilken atferd som knyttes til løgn.

- Denne oppfatningen bruker vi nærmest instinktivt når vi lytter til andre, sier Martin Corley, forsker og leder for den nye undersøkelsen ved universitetet i Edinburgh.

Folk som banner er ærligst Tre studier peker helt klart i samme retning.

Laget et spill

Forskerne ønsket å undersøke hva vi gjør når vi lyver eller snakker sant - og hvilke signaler som oppfattes som indikasjoner på løgn. De laget derfor et spill der deltakerne kunne lyve til hverandre.

Ifølge nettstedet så forskerne 19 forskjellige uttrykk da personene løy. Blant annet tok de pauser i samtalen, flakket med blikket og endret taletempo og øyenbrynsbevegelser. Testpersonene oppfattet også de samme tegnene som indikasjoner på løgn.

Undersøkelsen viste imdlertid at disse signalene forekom enda oftere da personene fortalte sannheten.

- Våre forventninger til hva løgnere gjør når de lyver er ikke i overensstemmelse med virkeligheten, sier psykolog Ellen Wessel til forskning.no.

Hun viser til en tidligere undersøkelse, og forteller at jo mer selvsikker en er på at en skjønner når noen lyver, desto dårligere står det til med løgndetektoren, skriver nettstedet.

Innebygd løgndetektor

Wessel synes det er rart at vi stoler på vår innebygde løgndetektor som tilsynelatende ikke fungerer, og stiller spørsmål ved hvorfor vi gjør det.

– Det viser seg vel enkelte ganger at vi faktisk har rett. Det skal jo også sies at enkelte uttrykker de typiske signalene på løgn. Det gjelder spesielt barn inntil de blir flinkere, sier hun til nettstedet.