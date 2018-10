Carina (31) og Hanne (31) har flere kjærester: - Like glad i alle sammen

På soverommet til Hanne Fonnes i Sandnes står en diger seng, satt sammen av tre madrasser. Der sover hun med samboer Alexander Kolnes på den ene siden, og samboer nummer to på den andre siden. I tillegg er det plass til kjæresten hennes når han kommer på besøk fra en annen del av landet.

– Når alle fire er hjemme, bytter vi på hvem jeg ligger inntil, forteller Hanne.

Christina (21) brøt ut av Jehovas vitner: – Jeg har ikke snakket med foreldrene mine på ti måneder Christina Lægreid (21) har ikke snakket med foreldrene sine på nesten ett år. Grunnen? At hun meldte seg ut av Jehovas vitner. Likevel er det ikke noe hun angrer på.

Hun er poly, noe som betyr at hun har flere kjærlighetsforhold samtidig. De som lever i polyamorøse forhold kjenner til og aksepterer at kjæresten har andre partnere. Begge parter kan være i flere enn ett forhold.

– Ingenting inni meg sier at det jeg holder på med er feil, sier Hanne.

Ønsker kjærestene alt godt

Hun innså at hun var poly i 2015, og begynte å leve det ut for halvannet år siden. Siden har hun hatt flere kjærester samtidig. Noen av dem har også hatt andre partnere i tillegg til henne.

– Jeg ønsker mine kjærester alt godt. For meg er det fint at det de ikke kan få av meg, kan de få av noen andre. Uansett hvem mine kjærester møter, er det ingen av dem som er akkurat som meg, sier Hanne.

Fakta: Parterapeut: - Naturlig å få følelser for andre Å få følelser for andre, selv om man allerede er i et forhold, er naturlig. – Noen blir lettere forelsket enn andre. Noen velger å holde det for seg selv, andre er utro, og noen velger å ha flere forhold samtidig. Mennesker er kontaktsøkende, og trenger å bli anerkjent. Det er naturlig at vi knytter bånd til andre, det er slik vi har overlevd, sier parterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog i Sandnes. Ofte kan gresset virke grønnere på den andre siden av gjerdet. – Det klassiske er at vi kun ser overflaten av andre personer. Den ser som regel flottere ut enn det vi har selv. For mange handler det da om å forsøke å utvikle relasjonen man er i, fremfor å følge følelsene. Andre velger altså å være sammen med flere samtidig. – Det som er positivt med polyamorøse forhold, er at man ikke trenger å holde noe skjult, sier Søyland. Likevel kan slike relasjoner ha sine utfordringer, som alle andre forhold, mener parterapeuten. – Som om hvor mye tid man skal tilbringe med hver enkelt partner, eller hvem som skal ta oppvasken. Da handler det, som ellers, om kommunikasjon, samarbeid og å ta den andres behov på alvor. Hennes erfaring fra terapirommet er at flest ønsker å være monogame. – Det er utbredt i den vestlige verden, og tett forbundet med religion. Før betydde det ofte at man var gift med en person livet ut. I dag betyr det vel heller én om gangen. Man skal ikke se bort fra at noen av dem som er utro gjentatte ganger kanskje burde valgt en annen samlivsform som hadde passet dem bedre, sier Søyland. Det viktigste er å finne en samlivsform som føles naturlig for seg selv, mener parterapeuten. – Jeg tenker det er flott at vi er forskjellige. Det er litt annerledes - og kanskje uvant for mange - at noen har flere partnere. Men så lenge det ikke skader noen, må hver enkelt kjenne på hva som er riktig for dem.

Første gang samboer Alexander ble med Hanne hjem og de endte opp i sengen, lå hennes andre samboer og sov ved siden av.

– Da han våknet, fikk jeg dødsangst deluxe. Jeg forventet at han skulle klikke i vinkel. Men så snudde han seg bare og ble med, sier Alexander.

Mennene kan være intime med Hanne samtidig, men de er ikke intime med hverandre. Alle deler på utgifter hjemme, og de spiser middag sammen. Går de rundt sammen ute, holder Hanne gjerne hender med begge samtidig. Mennene er gode venner og kan henge sammen og spille Playstation når Hanne ikke er hjemme.

– Det er ikke et fnugg av sjalusi mellom oss, bare velstand og kjærlighet. I det sekundet jeg fikk følelser for Hanne, var det viktig for meg at hennes andre kjærester fortsatt fikk oppmerksomhet av henne. At hun og en venn av meg gjør hverandre godt, er fantastisk, sier Alexander.

Utradisjonelt

Skulle Hanne en dag bli gravid, er hun klar på at barnet ikke ville fått to foreldre, men fire. Lover og regler i samfunnet kan by på problemer for levemåter som er utradisjonelle.

– Jeg kan for eksempel ikke ta opp lån med flere enn én for å kjøpe hus. Skulle jeg gjort det, måtte vi ha startet en organisasjon. Jeg prøvde å sette meg i forhold med alle på Facebook, men det gikk ikke. På Facebook kan man bare stå oppført med én kjæreste, sier Hanne.

Både ektemann og kjæreste

Kort tid etter at hun innså at hun var poly, ble Hanne valgt til nestleder i interesseforeningen PolyNorge, som jobber for relasjonsmangfold. Der traff hun Carina Stenseth Lund, som også har flere partnere.

Fakta: PolyNorge Interesseforening som jobber for at forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold.

Forutsetningen er at forholdene er basert på informert samtykke og likeverd.

PolyNorge er blant annet til stede på Pride-arrangementer i Norges største byer.

Foreningen har rundt 150 medlemmer på landsbasis.

I Stavanger-området er rundt 50 personer medlemmer på den lokale Facebook-gruppen.

Blant medlemmene er det unge, eldre, folk med og uten barn.

Det er vanskelig å si hvor mange i Norge som er poly eller i polyamorøse forhold, da ikke alle er medlemmer i foreningen.

Organisasjonen fikk i fjor støtte fra Helsedirektoratet til informasjonsarbeid.





På låst skjerm på iPhonen har Carina bilde av ektemannen sin. Når hun taster inn låsekoden, dukker et bilde av kjæresten opp.

Fem gode tips for å ta vare på et avstandsforhold Det er mye du kan gjøre for å unngå at et avstandsforhold går i stampe.

– Mannen min er veldig i glad i teater, kultur og musikaler, som også jeg er. Kjæresten min kan ikke fordra det. Han liker derimot historie, samme filmsjanger som meg og ting jeg liker seksuelt. De to utfyller hverandre, sier Carina.

I motsetning til Hanne, er ikke Carina intim med begge mennene samtidig. Hun deler heller ikke seng med ektemannens andre kjæreste. Har ekteparet andre på besøk, bruker de gjesterommet. Første gang mannen delte rom med en annen dame mens Carina var hjemme, føltes det litt rart. Siden er det blitt naturlig. Det hun tidligere har kjent på av sjalusi har ikke skyldtes at mannen har truffet andre, men at han har brukt tid på dem, og ikke på henne. At partneren har andre kjærester, opplever hun heller som bra for forholdet.

– Vi nyter godt av energien og gleden den andre opplever ved å få en ny kjæreste. Har kjæresten min det bra, er også jeg glad, sier Carina.

Mennene i hennes liv har møtt hverandre ved flere anledninger, og hun har også møtt mannens andre kjæreste.

– Som å ha flere venner

Tillit og åpenhet er viktig for både Carina og Hanne.

– Vår grunnregel har vært at hvis vi vil vite, kan vi få vite. At vi er åpne om alt, er nok også noe av grunnen til at jeg er mindre sjalu enn hva som er vanlig i monogame forhold, sier Carina.

– Vi kan dele alt, og si om vi synes noen andre er søte og kjekke. I monogame forhold kan det føles skamfarlig, og som et svik. Jeg ser det heller som positivt å se fine ting i andre, sier Hanne.

Hun sammenligner det å ha flere kjærester med det å ha flere venner.

– Selv om jeg får en ny venn, blir jeg ikke mindre glad i de andre. Jeg viser partnerne mine like mye kjærlighet.

Carina elsker også kjæresten og mannen like mye, og rangerer ingen av dem høyere enn den andre.

– Kjærlighet er ikke begrenset, sier Carina.

Hun er ikke aktivt på jakt etter flere partnere nå.

– Men skulle noen dukke opp, tar jeg det som det kommer. Man skal jo ha tid til det også; å sjonglere flere mannfolk i ett liv.

Heller ikke Hanne søker etter nye kjærester for øyeblikket.

Dette stjernetegnet får flest «likes» på nettdating Har du trua på at når du er født har noe å si for hvordan du dater? Da må du lese videre.

Folk måper og stirrer

Begge opplever at folk er nysgjerrig på samlivsformen de har valgt, men de har aldri fått negative reaksjoner. På fest kan folk måpe og stirre når de skjønner at de har flere kjærester og samboere.

– Jeg skjønner at folk er nysgjerrige. Dette passer ikke for alle, sier Hanne.

– Det er helt naturlig at folk synes det er spesielt, sier hennes samboer Alexander.

– Det viktigste for meg er at jeg får respekt for måten jeg velger å leve på, sier Carina, som har valgt å være åpen om forholdene med familie og på arbeidsplassen.

Mange tenker på ulovlige former for polygami når de hører om kjærlighetslivet deres. De understreker at det de driver med, er samtykkende, etisk ikke-monogami.

– Man skader ingen. Det handler om kjærlighet, det flotteste i verden, sier Hanne.

Carina er enig.

– At folk har spørsmål, viser at de har interesse for meg og mitt liv. Det ser jeg på som positivt. Jeg har lov å elske flere mennesker, og jeg har flere som elsker meg. Jeg har det bra.