Daglig leder Andrea (22): - Å være den første arbeidsgiveren til en person er motiverende

I etterkant har vi fått tips om at vi burde snakke med Andrea Seljeseth (22).

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Espresso House Trondheim Torg, og er Coffee Shop Manager, altså daglig leder.

2. Hvilken utdanning har du?

- Jeg tar opp mine siste fag på videregående dette skoleåret ved siden av jobben.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg var så heldig å få være med å åpne alle Espresso Housene i Trondheim i 2016, og jobbet meg raskt oppover til å bli skiftleder. Jeg har alltid likt å ha ansvar, og da jeg fikk tilbudet om å ta over som Manager, så var svaret selvfølgelig «ja».

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var da jeg var 13 år, og da solgte jeg VG i nærområdet på søndager. Siden har jeg vært igjennom ulike jobber, og de aller fleste har vært innen serveringsbransjen.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det må vel være på åpningsdagen av Espresso House Trondheim Torg, da var jeg så ivrig på å komme i gang at jeg presterte å skjære meg gjennom vernehansken, endte opp på sykehuset for å få noen sting og gikk glipp av hele åpningsuka. Veldig kjipt, men litt komisk i ettertid. Bruker også dette som «scare»-taktikk på mine ansatte, at man tar seg god tid og stresser aldri når man jobber med skarpe redskaper.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det er uten tvil menneskene, både mine ansatte og gjestene. Jeg elsker å jobbe i serviceyrket, og det å se at et smil og en god kaffe kan utgjøre en forskjell hos noen, er det som virkelig får meg opp om morgenen. Det er også veldig givende å få lov til å utvikle mennesker. Vi har et veldig ungt miljø på Espresso House og det er mange muligheter for alle som ønsker mer ansvar innen lederskap eller kaffe.

- Det å få være den første arbeidsgiveren til en person er også ganske motiverende. Jeg ønsker å lære de som kommer å jobber hos meg å ha en god arbeidsmoral og ikke minst det å være en god medarbeider.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Utfordringen er vel erfaring. Det oppstår stadig situasjoner hvor man gjerne skulle hatt litt erfaring fra noe lignende før, men da lærer man igjen raskt på slike hendelser. Fordelen er kanskje at man har litt mer energi, og er ivrig etter å lære mer hele tiden.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Jeg forhørte meg med noen av mine ansatte, og de beskriver meg som snill, forståelsesfull, har en stå-på-vilje, er lojal, rettferdig og bestemt. Jeg tror mine venner ville beskrevet meg veldig likt. Jeg synes det er viktig at man klarer å skille jobb og privatliv, da det fort kan bli uprofesjonelt om man ikke klarer å sette en grense. Jeg er venner med flere av mine medarbeidere, men jeg mener selv at jeg setter de samme kravene også til dem, og at det ikke er noe tvil om at når vi er på jobb så er det de reglene som er satt om gjelder for alle.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Stå på og vær nysgjerrig på å lære nye ting. Ha gode holdninger og vær en god ambassadør for jobben din. Å ha en god arbeidsmoral er kanskje det som er viktigst mener jeg, og hvis man i tillegg er god i det man gjør, så kommer man langt.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Da har jeg fullført høyere utdanning i HR- og ledelse, og jobber som HR-ansvarlig et stort internasjonalt selskap.