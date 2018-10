Melissa (19) har reist «verden rundt»: - Jeg måtte selge veskene mine for å få råd til å reise hjem

- Russenavnet mitt var faktisk Momondo. Jeg satt alltid og så på flyreiser på nettet, ler Melissa V. Schofield (19). Trondheimsjenta er tilfeldigvis i byen denne uka, som et mellomstopp før en ny reise. Denne gang er planen at flyttinga er permanent.

- Jeg flytter til Brooklyn i New York. Nå har jeg klart å bli sterk, og vet at jeg kan ha det godt med meg selv, uavhengig av hvor jeg bor. Nå er det ingen flukt.

Enveisbilletter kloden rundt

For halvannet år siden reise hun for første gang utenfor Europa, til Seychellene utenfor Afrikas østkyst. Etter den gang har hun omtrent levd fra enveisbillett til enveisbillett.

- Jeg kjøpte en enveisbillett til Sri Lanka, der planen var å ende opp i India. Det ble derimot Kuala Lumpur, før jeg endte opp på Bali. Der ble jeg hodestups forelsket.

Etter hvert kunne hun også krysse av steder som for eksempel Tokyo, Hong Kong, Thailand, Chile i Sør-Amerika og Los Angeles i USA. Hun har enten reist med venninner, eller helt alene.

- Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra andre jenter som synes jeg har vært tøff. Men for meg har det aldri vært skummelt, jeg har tillit til andre mennesker til det motsatte er bevist. Det er klart at jenter må ta noen forholdsregler i enkelte land der de har et helt annet kvinnesyn. Mitt tips er å ikke være redd, start smått! Jeg begynte absolutt ikke alene på Bali.

Solgte unna vesker for å få råd til å reise hjem

I mars i år reiste hun nok en gang vekk fra Trondheim, også denne gang uten noen returbillett. Turen gikk til Paris, og lommeboka var ganske tom.

- Jeg solgte unna noen av veskene jeg hadde med meg. Jeg måtte selge en falsk Chanel-veske for å få råd til flybilletten hjem igjen!

Etter hvert innså Melissa at hun ville ta en pause fra slike reiser, der hun flyktet videre med en gang noe ble litt tøft eller vanskelig. Bloggen der hun delte reisetilværelsen med mange lesere, la hun også mer eller mindre ned.

- Når du blogger havner du plutselig så dypt i det, at alt skal være så perfekt. I stedet for å gjøre ting jeg hadde lyst til, for så å ta noen bilder av det, ble helt motsatt. Jeg begynte å gjøre ting kun for bildenes skyld, medgir hun. Denne sommeren har hun derfor tilbrakt i Trondheim, omgitt av venner og vanlig jobb.

«50 LifeLessons For Yo' Clumsy [stupid] Ass»

Men reiselysten er langt fra borte. For kun to uker siden satt Melissa på en cafe i Berlin, da en bokide ble født. Hun fyller 20 år 17. oktober, og da skal boka være ferdig.

- Det er nesten litt komisk å lage en bok på tre uker, men det er på en måte sjarmen med den. Man skal ikke ta alt så seriøst, noen ganger må du bare dra det ut av deg, ler Melissa.

Boka, med den slående tittelen «50 Life Lessons For Yo' Clumsy [stupid] Ass», består allerede av 80 sider. Hver side vil bestå av et sitat eller visdomsord, sammen med illustrasjoner eller grafisk arbeid. Det har hun også tenkt å stå for selv - i tillegg til at hun har samlet kunst fra folk på reisene sine. Kunstnere fra alt fra Berlin, Oslo og New York skal få plass i boka.

- Jeg er en tenker, spirituell og filosofisk. Hver eneste dag skriver jeg to-tre tekster på mobilen min. Det er rett og slett en bok med 50 «life lessons», humoristisk med viktige poeng, forklarer Melissa.

- Jeg håper det er en bok unge vil sette pris på. Det tok en stund før jeg fant kilder til positiv tankegang, som styrker din egen trygghet på deg selv.

Samarbeid med «high end» reisemerke

Drømmen er å ha sitt eget lille studio i sin snart nye hjemby, New York. Det vil hun fylle med sin egen kunst, plakater hun har tegnet, og klær hun har håndmalt og redesignet.

- Jeg har alltid vært kreativ, og hadde mange prosjekt allerede på barneskolen. I andre klasse tegnet jeg etterligninger av «Skrik», og solgte dem til andre i klassen om jeg ville ha en ekstra god lunsj, ler Melissa.

Første jobbpost i New York, fikk hun i Amsterdam. Et «high end» reisemerke, med vesker som både er vist hos Vogue og under moteuka i Tokyo, skal la henne håndmale sitt eget design på noen av merkets vesker.

- Det blir hovedfokus de to første månedene i New York. Så får vi se!