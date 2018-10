Seks gode date-ideer om du vil slå på stortromma

Det kan ofte være vanskelig å komme på nye ting å gjøre på date, spesielt om dere allerede har vært sammen en god stund.

Noen milepæler i et forhold fortjener en skikkelig feiring, og andre ganger er en skikkelig date-kveld rett og slett nødvendig.

Men hva i alle dager skal dere finne på? Nettstedet Elite Daily har noen tips.

Kan du disse datingbegrepene? Nettdating har blitt mer og mer populært de siste årene - og det har ført til en helt ny terminologi. Lurer du på hva DTR står for? Da kan du lære det nå!

1. Ha en progressiv middag

Greit forklart er en progressiv middag rett og slett en kveld der du spiser én rett per restaurant. For eksempel kan du ta en drink på en kul bar, spise forrett på den kule kafeen i nabolaget, dra videre for middag på favorittrestauranten, og ta desserten hos en restaurant som er ekstra gode på nettopp det.

Det er gøy og utenom normalen! Og er du litt ekstra doven, er det fullt mulig å ha en form for restaurant-til-restaurant nedover rekka på Solsiden. Mange restauranter, korte avstander!

2. Ta en dag på spa

Dette er den beste form for avslapping, eller hva? Bestill en hel dag på ditt lokale spa, fylt med dulling, massasje, gjørmebad og badstue. Dette er en super gave å gi hverandre - hvem vil ikke sette pris på en slik behagelig dag, sammen med partneren sin?



Dette er de mest populære navnene på datingsidene Noen av de mest kjente datingsidene og appene forteller hva som er de mest populære navnene.

3. Dra på vin- eller øl-smaking

Vil du føle deg skikkelig fancy, er vin-smaking tingen. Nå har vi ikke så mange vingårder i nærheten, men flere restauranter tilbyr både smaking av vin og øl. Dere kan kanskje prøve et vinkurs hos To Rom og Kjøkken, eller dra til Trondheim Mikrobryggeri eller E.C. Dahls Kjøkken & Bar om dere foretrekker øl?

4. Reis vekk på weekend-tur

Et lite avbrekk fra det vanlige med en helgetur er alltid en god idé. Ikke trenger det å være dyrt heller! Dra på hytta, eller finn noen billige billetter til en storby. Gå for Airbnb om dere vil gjøre det rimelig, eller nyt luksusen på et hotell. Og dere trenger ikke reise langt for å føle at dere har vært på tur!

5. Ta det helt ut på den fineste restauranten i byen

Tre-retters, sa du? Hva med seks, ti eller tyve? Her i Trondheim har vi fått utrolig mange flotte restauranter i «fine dining»-sjiktet, så her kan du velge og vrake. Dette er ikke noe dere kan gjøre hver uke, men noe en kan unne seg en gang i blant. Nyt det!

6. Legg opp flere aktiviteter

Det er genialt å faktisk gjøre noe mens man er på date. Er dere konkurransemennesker, blir det også ekstra morsomt. Dra på gokart, spill bowling, ta en runde shuffleboard eller et slag minigolf. Legg opp til en fullverdig turnering med premie og det hele. Alt dette kan du gjøre rett her i Trondheim!