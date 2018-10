Syv trender fra 70-tallet som er tilbake

En rekke trender som herjet på 70-tallet, har også inntatt podiene under de største moteukene. Cosmopolitan har trukket frem mange høydepunkt - blir disse trendene igjen en «hit» hos deg i din garderobe?

Heklede plagg

Trendsetterne på 70-tallet la sin elsk på heklede plagg, og under den siste motemåneden har det igjen dukket opp en rekke steder. For eksempel under moteuka i New York, under vårkolleksjonen til Michael Kors.

BH-topper

Om du trodde dette var en nymotens trend, er du nok alt for ung. Slike topper var superpopulære på 70-tallet! For eksempel Emilia Wickstead viste frem den ikoniske BH-toppen under moteuka i London.

Slengbukser