Trd.by-lesernes fineste høstbilder fra Trondheim

Vi i Trd.by synes det er veldig trivelig når dere lesere tagger oss på Instagram, enten det er snakk om fine bilder av byen vår, eller noe ekstra kult dere har gjort! Her har vi plukket ut et lite knippe blant de nyligste høstbildene som dukker opp blant de over 36 000 som har emneknaggen #trdby.